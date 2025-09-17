Trump l-a lăudat pe regretatul Robert Redford, dar sentimentul nu era reciproc / Starul de la Hollywood spunea în 2020 că încă patru ani cu Trump „ar degrada țara noastră iremediabil”

Robert Redford, starul unor clasice hollywoodiene precum „Butch Cassidy și Sundance Kid” și, mai târziu, regizor câștigător al unui Oscar, a murit, marți 16 septembrie, la vârsta de 89 de ani.

Redford l-a interpretat pe jurnalistul Bob Woodward de la Washington Post în thrillerul politic din 1976 „Toți oamenii președintelui”, despre scandalul Watergate care l-a doborât pe președintele Richard Nixon. De asemenea, a jucat în comedia politică din 1972 „Candidatul” în rolul lui Bill McKay, un avocat care acceptă să candideze pentru Senatul SUA.

În 2016, Redford a primit Medalia Prezidențială a Libertății din partea fostului președinte Barack Obama. Deși Redford l-a criticat adesea pe Donald Trump, președintele SUA i-a adus un omagiu marți, declarând reporterilor înainte de a pleca într-o vizită de stat în Marea Britanie: „Robert Redford a avut o serie de ani în care nu a existat nimeni mai bun. A fost o perioadă în care era cel mai popular. Mi se părea grozav”. Dar, după cum scrie Politico, sentimentul nu era reciproc.

În afara filmelor, Redford a fost și un activist care a militat pentru probleme de mediu, inclusiv în calitate de administrator al Consiliului pentru Apărarea Resurselor Naturale, un grup de advocacy. Iată câteva dintre gândurile sale despre politică și politicieni, potrivit publicației citate.

Trump, „dictatorul”

Fiind liberal, Redford nu era probabil un fan al lui Trump, deși în 2017 a declarat că Festivalul de Film Sundance, pe care l-a fondat, „se va ține departe de politică” și va rămâne „concentrat pe poveștile spuse de artiști”.

Cu toate acestea, în noiembrie 2019, Redford a scris un articol de opinie pentru NBC despre „atacul dictatorial al președintelui Donald Trump asupra tuturor valorilor pe care le reprezintă această țară”.

El a continuat: „Așa cum au arătat clar audierile de săptămâna trecută privind procedura de destituire, toleranța și respectul nostru comun pentru adevăr, statul nostru de drept sacru, libertatea esențială a presei și prețioasele noastre libertăți de exprimare – toate au fost amenințate de un singur om”. „Este timpul ca Trump să plece”, a adăugat el.

El „agită lucrurile”

Redford nu a fost întotdeauna atât de critic față de Trump. În 2015, după ce Trump și-a anunțat dorința de a deveni candidatul republican la președinție, Redford i-a spus lui Larry King că Trump este genul care spune lucruri jenante sau nepotrivite: „ Dar, pe de altă parte, mă bucur că este acolo. Mă bucur că este acolo pentru că, fiind așa cum este și spunând ceea ce spune în felul în care o face, cred că agită lucrurile și cred că este foarte necesar. Pentru că, pe de altă parte, este atât de insipid, atât de plictisitor, atât de gol.”

Sentimentul de „a fi în plus”

În 2018, la un an de la începutul primului mandat al lui Trump, Redford a spus că se simte „în plus” în țara sa, fără a menționa numele președintelui.

„Pentru prima dată de când îmi amintesc, mă simt în plus în țara în care m-am născut și a cărei cetățenie am iubit-o toată viața”, a scris el într-un articol (șters între timp) pentru Sundance Institute. „De săptămâni întregi, am privit cu tristețe cum funcționarii publici ne-au dezamăgit, apelând la bigotism, răutate și batjocură ca instrumente normale ale meseriei.

Cum putem să ne așteptăm ca următoarea generație să se implice și să servească, să fie interesată de viața publică și să aspire să se implice, când tot ce le arătăm este cum să se certe, să se atace și să se distrugă reciproc?”, a scris el.

Susținerea lui Biden și amintirile despre FDR

Într-un articol din 2020 pentru CNN, Redford a îndemnat oamenii să voteze pentru Joe Biden, nu pentru Donald Trump, la alegerile viitoare.

Redford a spus că își amintește că, atunci când era copil, „asculta discursurile președintelui Franklin Delano Roosevelt la radio.

Era o voce autoritară și, în același timp, empatică. Americanii se confruntau cu un dușman comun – fascismul – iar FDR ne-a dat sentimentul că suntem cu toții în aceeași barcă”, a spus el.

Redford a scris că încă patru ani cu Trump „ar degrada țara noastră iremediabil” și a spus că „prețul pe care îl plătim este aproape biblic: incendii și inundații, o adevărată plagă asupra țării, o erupție de ură care este invocată și exploatată de un lider fără conștiință sau rușine”. ”

Starul a spus că, de obicei, nu spune public pe cine votează, „dar acest an electoral este diferit. Și cred că Biden a fost făcut pentru acest moment”.

Nixon era „atât de plictisitor”

Promovând filmul său din 2007, „Lions for Lambs”, Redford a declarat site-ului Indie London că nu era un fan al politicii când era mai tânăr.

„Am crescut în Los Angeles, iar Richard Nixon era senatorul statului meu și era atât de plictisitor. M-am gândit: „Dacă asta înseamnă politica, nu vreau să fac parte din ea!” Erau oameni plictisitori în costume care spuneau lucruri plictisitoare, așa că nu am acordat niciodată atenție politicii… Nu m-am gândit la politică până când nu am venit în Europa”.

Redford s-a mutat în Europa la vârsta de 18 ani, petrecând o perioadă în Paris și Florența. În Franța, „a locuit într-un cartier boem din Paris, împreună cu mulți alți studenți, care erau la facultatea de medicină, științe și arte. Trăiam cu toții într-un fel de comunitate și eram provocat din punct de vedere politic, pentru că nu aveam habar și îmi puneau întrebări despre războiul din Algeria, care era foarte important în Franța la sfârșitul anilor ’50.

Mă simțeam umilit și rușinat că nu știam prea multe despre politica țării mele… așa că am început să învăț despre țara mea din perspectiva Italiei și Franței și din ziare conservatoare și liberale. Și, făcând acest lucru, mi-am dat seama că punctul de vedere era foarte diferit de cel cu care fusesem crescut.”

Redford vs. Redford pe tema conductei de petrol

Redford a criticat în mod deschis proiectul conductei Keystone XL, care ar fi transportat petrol din provincia canadiană Alberta către coasta Golfului Mexic din SUA. Într-un videoclip adresat în mod clar Casei Albe, Redford a afirmat că proiectul conductei ar aduce profituri uriașe companiilor petroliere, dar ar face ca toți ceilalți să „suferă”.

Ca răspuns, premierul provinciei Alberta, Alison Redford (fără nicio legătură de rudenie), a declarat că se întreabă „cum pot oamenii care consumă energie zburând cu avionul să facă astfel de comentarii și să presupună că vor avea vreo credibilitate”.

În 2015, Obama a respins planurile privind conducta, iar Redford a declarat că acest lucru a marcat „un moment de cotitură important în lupta noastră pentru a lăsa un viitor mai bun copiilor noștri și generațiilor viitoare”.