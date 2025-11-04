G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, vine în vizită la…

Mohammed bin Salman, print mostenitor, arabia saudita, mohammad
Sursa foto: House of Saud (houseofsaud.com)

Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, vine în vizită la Casa Albă în 18 noiembrie, anunță preşedinţia SUA

Articole4 Noi • 154 vizualizări 0 comentarii

Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, se va afla la Casa Albă pe 18 noiembrie pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în cadrul unei vizite oficiale de lucru, a afirmat luni un oficial al Casei Albe, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Vizita are loc în contextul în care Trump vrea ca Arabia Saudită să se alăture listei ţărilor care au aderat la aşa-numitele „Acorduri Abraham” încheiate în 2020 cu Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Sudan şi Maroc pentru a normaliza relaţiile cu Israelul. Saudiţii au ezitat să se alăture acestei liste în absenţa unor paşi către statalitatea palestiniană.

Trump a declarat pentru emisiunea „60 Minutes” de la postul de televiziune CBS într-un interviu difuzat duminică că, în opinia sa, saudiţii vor adera în cele din urmă la acorduri.

Ce ar putea discuta Mohammad Bin Salman cu Trump

Trump şi Bin Salman ar putea discuta de asemenea pe marginea unui acord de apărare americano-saudit. Financial Times a relatat acum două săptămâni că sunt speranţe ca cele două ţări să poată semna un astfel de acord în timpul vizitei lui Bin Salman.

Saudiţii au solicitat garanţii oficiale din partea SUA pentru apărarea regatului, precum şi acces la arme americane mai avansate.

Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari clienţi ai armelor americane, iar cele două ţări au menţinut legături puternice timp de decenii, în baza unui acord în care regatul livrează petrol, iar Washingtonul furnizează securitate.

În timpul vizitei lui Trump la Riad din luna mai a.c., Statele Unite au convenit să vândă Arabiei Saudite un pachet de arme în valoare de aproape 142 de miliarde de dolari.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump ar putea deja să fi pierdut războiul economic pentru Asia-Pacific

Articole3 Noi • 2.012 vizualizări
0 comentarii

Trump spune că zilele lui Maduro sunt numărate, dar „se îndoieşte” că SUA vor intra în război cu Venezuela

Articole3 Noi • 833 vizualizări
0 comentarii

Trump susţine că Rusia şi China fac teste nucleare, „dar nu vorbesc despre asta”

Articole3 Noi • 136 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.