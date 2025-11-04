Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, vine în vizită la Casa Albă în 18 noiembrie, anunță preşedinţia SUA

Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, se va afla la Casa Albă pe 18 noiembrie pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în cadrul unei vizite oficiale de lucru, a afirmat luni un oficial al Casei Albe, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Vizita are loc în contextul în care Trump vrea ca Arabia Saudită să se alăture listei ţărilor care au aderat la aşa-numitele „Acorduri Abraham” încheiate în 2020 cu Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Sudan şi Maroc pentru a normaliza relaţiile cu Israelul. Saudiţii au ezitat să se alăture acestei liste în absenţa unor paşi către statalitatea palestiniană.

Trump a declarat pentru emisiunea „60 Minutes” de la postul de televiziune CBS într-un interviu difuzat duminică că, în opinia sa, saudiţii vor adera în cele din urmă la acorduri.

Ce ar putea discuta Mohammad Bin Salman cu Trump

Trump şi Bin Salman ar putea discuta de asemenea pe marginea unui acord de apărare americano-saudit. Financial Times a relatat acum două săptămâni că sunt speranţe ca cele două ţări să poată semna un astfel de acord în timpul vizitei lui Bin Salman.

Saudiţii au solicitat garanţii oficiale din partea SUA pentru apărarea regatului, precum şi acces la arme americane mai avansate.

Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari clienţi ai armelor americane, iar cele două ţări au menţinut legături puternice timp de decenii, în baza unui acord în care regatul livrează petrol, iar Washingtonul furnizează securitate.

În timpul vizitei lui Trump la Riad din luna mai a.c., Statele Unite au convenit să vândă Arabiei Saudite un pachet de arme în valoare de aproape 142 de miliarde de dolari.