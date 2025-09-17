Un gigantic proiect de cazinou în Times Square, respins de comisia din New York responsabilă cu examinarea dosarelor

Un proiect de amploare, ce viza construirea unui cazinou în Times Square, stârnind furia a numeroase teatre de pe Broadway, a fost respins miercuri de comisia responsabilă cu examinarea dosarelor, informează AFP, conform Agerpres.

Formată în special din aleşi ai oraşului şi ai statului New York, însărcinaţi să evalueze opt proiecte din diverse sectoare, comisia a respins acest proiect cu patru voturi împotrivă şi două pentru.

Jason Laks, preşedintele Broadway League, puternica asociaţie profesională a industriei spectacolului, a salutat un vot care apără „magia cartierului”. „Un cazinou poate fi construit oriunde, însă Broadway există doar aici”, a comentat el.

Profesioniştii din industria spectacolului şi locuitorii cartierului, unul dintre cele mai turistice ale oraşului, se temeau de sosirea unei clientele de jucători, care ar putea ocoli magazinele şi teatrele locale, celebre pentru musicalurile lor.

Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde de dolari, care propunea jocuri de noroc, hoteluri şi restaurante de lux, era promovat de gigantul cazinourilor şi divertismentului Caesars Entertainment, în parteneriat cu rapperul şi omul de afaceri Jay-Z, prin compania sa Roc Nation.

Promotorii primiseră sprijinul pastorului Al Sharpton, un militant emblematic al luptei pentru drepturile civile şi o figură marcantă a oraşului.

Proiectul din Times Square era unul dintre cele opt proiecte candidate din New York şi zona sa metropolitană, aflate în competiţie pentru obţinerea a până la trei licenţe de cazinou acordate de stat. Printre competitori se numără un alt amplasament în Manhattan, lângă sediul Naţiunilor Unite, unul în Queens şi altul în Bronx.

Câştigătorii vor trebui să plătească cel puţin 500 de milioane de dolari pentru a obţine o licenţă.