G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un gigantic proiect de cazinou în Times Square, respins de comisia din…

Un gigantic proiect de cazinou în Times Square, respins de comisia din New York responsabilă cu examinarea dosarelor

Articole17 Sep • 36 vizualizări 0 comentarii

Un proiect de amploare, ce viza construirea unui cazinou în Times Square, stârnind furia a numeroase teatre de pe Broadway, a fost respins miercuri de comisia responsabilă cu examinarea dosarelor, informează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Formată în special din aleşi ai oraşului şi ai statului New York, însărcinaţi să evalueze opt proiecte din diverse sectoare, comisia a respins acest proiect cu patru voturi împotrivă şi două pentru.

Jason Laks, preşedintele Broadway League, puternica asociaţie profesională a industriei spectacolului, a salutat un vot care apără „magia cartierului”. „Un cazinou poate fi construit oriunde, însă Broadway există doar aici”, a comentat el.

Profesioniştii din industria spectacolului şi locuitorii cartierului, unul dintre cele mai turistice ale oraşului, se temeau de sosirea unei clientele de jucători, care ar putea ocoli magazinele şi teatrele locale, celebre pentru musicalurile lor.

Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde de dolari, care propunea jocuri de noroc, hoteluri şi restaurante de lux, era promovat de gigantul cazinourilor şi divertismentului Caesars Entertainment, în parteneriat cu rapperul şi omul de afaceri Jay-Z, prin compania sa Roc Nation.

Promotorii primiseră sprijinul pastorului Al Sharpton, un militant emblematic al luptei pentru drepturile civile şi o figură marcantă a oraşului.

Proiectul din Times Square era unul dintre cele opt proiecte candidate din New York şi zona sa metropolitană, aflate în competiţie pentru obţinerea a până la trei licenţe de cazinou acordate de stat. Printre competitori se numără un alt amplasament în Manhattan, lângă sediul Naţiunilor Unite, unul în Queens şi altul în Bronx.

Câştigătorii vor trebui să plătească cel puţin 500 de milioane de dolari pentru a obţine o licenţă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană în apropierea ”Palatului lui Putin” de la Marea Neagră / 400 de pompieri luptă de joi împotriva flăcărilor

Articole30 Aug 2025 • 1.357 vizualizări
0 comentarii

Primăria Constanţa anunţă redeschiderea Cazinoului / Obiectivul va putea fi vizitat săptămâna viitoare

Articole9 Mai 2025
0 comentarii

Firma care reabilitează Cazinoul din Constanţa, amendată de Garda de Mediu cu 50.000 de lei pentru modul cum a gestionat deşeurile şi pentru că nu a monitorizat emisiile poluante

Articole18 Iul 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.