Danemarca investeşte 214 milioane de euro în proiecte de infrastructură în Groenlanda

Danemarca a anunţat marţi planuri de creştere a cheltuielilor în Groenlanda, promiţând 1,6 miliarde de coroane daneze (214 de milioane de euro) pentru investiţii în sănătate şi infrastructură între 2026 şi 2029, într-un context în care interesul internaţional pentru insula arctică se intensifică, relatează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Acest acord îşi propune să sprijine o Groenlandă autosustenabilă, cu investiţii pe termen lung”, a afirmat prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, într-o declaraţie comună cu Mette Frederiksen, şefa guvernului danez.

Fondurile, care completează subvenţia anuală de circa 4,3 miliarde de coroane, vor include finanţarea unei noi piste de aterizare la Ittoqqortoormiit, în estul Groenlandei, şi a unui port de ape adânci la Qaqortoq, în sud. În plus, Danemarca va acoperi costurile pentru pacienţii groenlandezi care necesită tratament în spitalele daneze, o responsabilitate financiară suportată anterior de Groenlanda.

Finanţarea vine în contextul în care Groenlanda – teritoriu semiautonom din Regatul Danemarcei, cu o poziţie strategică şi bogat în petrol, gaze naturale şi minerale necesare industriilor de înaltă tehnologie – se confruntă cu o serie de provocări economice, inclusiv scăderea preţurilor şi a unor stocurilor-cheie de export, cum ar fi creveţii şi halibutul. Industria piscicolă, care domină economia Groenlandei, a încetinit după capturile record de la începutul acestui deceniu.

Mai mult, îmbătrânirea populaţiei groenlandeze şi dependenţa de întreprinderile de stat au agravat dificultăţile economice. Partidul apropiat de mediul de afaceri care a câştigat alegerile din martie din Groenlanda s-a angajat să reformeze economia şi consideră Danemarca partener preferat pe calea Groenlandei către independenţă.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să preia controlul asupra Groenlandei. Danemarca, care păstrează controlul asupra securităţii şi afacerilor externe ale Groenlandei, a răspuns cu investiţii sporite pentru a-şi îmbunătăţi relaţiile tensionate cu cei 57.000 de locuitori ai teritoriului.

La sfârşitul lunii august, Danemarca şi-a cerut scuze victimelor contracepţiei forţate din Groenlanda, eliminând un punct major de dispută cu Nuuk.

Săptămâna aceasta, Danemarca organizează un exerciţiu militar de amploare în Groenlanda, în urma criticilor vicepreşedintelui american J.D. Vance, care a afirmat că Danemarca nu face suficient pentru a securiza teritoriul.