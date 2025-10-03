Șeful serviciului de informaţii militare din Danemarca susține că există un risc ridicat de sabotaj împotriva forţelor armate
Autorităţile daneze au semnalat vineri că există un risc ridicat ca forţele sale armate să fie ţinta unui act de sabotaj în urma atacului hibrid de săptămâna trecută asupra mai multor aeroporturi şi instalaţii militare, relatează agențiile de știri EFE şi Reuters, citate de Agerpres.
„Concluzia noastră este că ameninţarea e ridicată”, a declarat şeful serviciului de informaţii al armatei daneze, Thomas Ahrenkiel, într-o conferinţă de presă.
Incursiunile cu drone de săptămâna trecută au dus la închiderea temporară a şase aeroporturi militare şi civile daneze, în ceea ce prim-ministrul Mette Frederiksen a numit un atac hibrid asupra ţării.
Autorităţile daneze se referă la un „actor profesionist” şi la un „atac hibrid” şi arată spre Rusia, deşi au recunoscut că nu au putut dovedi o legătură directă.
„Încă investigăm faptele; nu putem spune nimic deocamdată”, a declarat Ahrenkiel, care a acuzat totuşi Rusia că poartă un război „hibrid” împotriva Danemarcei şi a restului Occidentului, cu scopul de a crea diviziune între aliaţi şi de a-i face să înceteze să mai sprijine Ucraina.
„Aceasta înseamnă că Rusia foloseşte mijloace militare, inclusiv într-un mod agresiv, pentru a pune presiune asupra noastră fără a trece însă la un conflict armat”, a declarat Ahrenkiel presei.
„Rusia vrea să ne facă să credem că există un pericol iminent de război şi vrea să trăim în frică”, a spus el.
În aceeaşi conferinţă de presă, ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen a declarat că nu există nicio ameninţare militară directă la adresa Danemarcei, dar a spus că este „foarte probabil” ca ameninţarea hibridă să crească în următorii ani, de unde şi necesitatea ca Danemarca, Europa şi NATO să acţioneze într-un mod unitar.
