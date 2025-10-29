Doi suedezi au fost inculpaţi în Danemarca pentru un atac cu grenade comis în 2024 lângă ambasada Israelului

Doi suedezi au fost inculpaţi pentru terorism după ce luaseră drept ţintă anul trecut ambasada israeliană din Copenhaga cu două grenade de mână, a anunţat miercuri parchetul danez, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Două explozii avuseseră loc lângă această reprezentanţă diplomatică în mijlocul nopţii de 2 octombrie 2024.

Procurorii au explicat că cei doi indivizi, de 18 şi 20 de ani, transportaseră cinci grenade de mână spre o zonă în apropiere de ambasadă. Ei lansaseră apoi două în direcţia incintei diplomatice, însă acestea loviseră un imobil de locuinţe din vecinătate şi explodaseră, potrivit comunicatului lor.

„Estimăm că acuzaţii au lansat grenade de mână cu intenţia de a viza ambasada Israelului şi că atacul contra ambasadei, în circumstanţele date, trebuie considerat un act de terorism”, a declarat procuroarea Lise-Lotte Nilas, citată în acest comunicat.

Cele două persoane în cauză sunt urmărite pentru „terorism” şi „tentativă de terorism”.

Vor fi cerute pedepse cu închisoarea şi acuzaţii ar putea fi apoi expulzaţi, cu o interdicţie de intrare pe teritoriul danez, a adăugat parchetul într-un comunicat.

Procesul este prevăzut să dureze şase zile, între 12 noiembrie şi 3 februarie.

Acest atac survenise la numai câteva ore după ce ambasada israeliană din Suedia fusese vizată de focuri de armă.

De la începutul războiului între Israel şi Hamas în octombrie 2023, au avut loc mai multe incidente care au vizat „interesele israeliene în Suedia”, potrivit guvernului.

În februarie 2024, poliţia găsise o grenadă în incinta ambasadei şi ambasadorul vorbise despre o tentativă de atac terorist.

În luna mai a aceluiaşi an, focuri de armă răsunaseră în afara cancelariei, obligând Suedia să-şi întărească securitatea în jurul intereselor israeliene şi instituţiilor evreieşti pe teritoriul său.