Procesiune religioasă în India
sursa foto: © E.nayagam Kannan | Dreamstime.com

133 de persoane s-au înecat în timpul scăldatului ritual la un festival hindus din India

Cel puţin 133 de persoane s-au înecat, iar multe altele au fost date dispărute, în statele Bihar şi Jharkhand din estul Indiei, în timpul festivalului hindus Chhath Puja, au relatat miercuri media locale, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

În Bihar, 108 persoane au murit înecate, iar alte 10 au fost date dispărute.

În statul vecin Jharkhand, bilanţul este de 25 de decese.

Înecurile au avut loc în râuri şi alte cursuri de apă din diferite districte ale celor două state în timpul sărbătorii.

Autorităţile locale au mobilizat forţe din cadrul serviciilor de intervenţii de urgenţă pentru a-i găsi pe cei dispăruţi.

Media locale au relatat că scafandri şi echipe de poliţişti participă la operaţiunile de căutare şi salvare.

Autorităţile i-au îndemnat pe credincioşi să fie dea dovadă de prudenţă pe malurile râurilor şi să evite să se aventureze în apele adânci în timpul scăldatului ritual.

În cadrul celebrărilor Chhath Puja, un festival dedicat soarelui, sute de credincioşi hinduşi stau cu picioarele în apă până la genunchi, în râuri şi iazuri, iar uneori se scufundă, în cadrul băilor rituale.


