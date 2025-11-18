Protest al profesorilor de la patru licee tehnologice din Satu Mare, după propunerea ca acestea să fie comasate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproximativ 50 de profesori de la patru licee tehnologice din municipiul Satu Mare şi părinţi au protestat, marţi, în faţa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) şi a Primăriei, după ce s-a făcut o propunere de comasare a acestor unităţi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Profesorii de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi'”, Colegiul Tehnic „Unio-Traian Vuia”, Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” şi Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” s-au adunat în faţa IŞJ şi au cerut să discute cu cineva, dar inspectorul şcolar general ar fi fost plecată la Bucureşti, iar responsabilul cu comasările nu se afla în instituţie.

Liderul Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Satu Mare, Sergiu Tâlvâc, a declarat că propunerea s-a făcut la ordin politic, fără a fi consultaţi profesorii şi părinţii.

„Din păcate, politicul văd că a bătut realitatea. Nu s-a gândit la noi, nu s-au gândit la copii. Din păcate, s-a ajuns aici. Se ştia că o să venim, Inspectoratul este aproape gol. Doamna inspector este la domnul ministru cu treaba asta. Se pune mai presus politica decât politica noastră, a profesorilor, din păcate. O să încercăm să cerem anulare în instanţă, vom tergiversa. Dacă vom pierde la Satu Mare, vom merge mai departe. Nu ne vom opri”, a declarat Sergiu Tâlvâc.

Profesorii au afişat pancarde precum „Vrem să fim respectaţi, nu comasaţi”, „Şcoala este a noastră”, „Nu suntem cifre”, „Brătianu = 77 ani de tradiţie”, şi s-au deplasat la Primăria Satu Mare, unde au fost primiţi de conducere.

Primarul Kereskenyi le-a explicat că deocamdată nu s-a luat nicio decizie, fiind doar o propunere şi că se discută de mai mulţi ani despre aceste comasări.

„Problema comasării celor patru instituţii nu este una nouă. Aceasta a mai fost discutată şi în anii precendenţi, a revenit în actualitate odată cu apariţia ordinului 6.636/2025. Sigur că acestea sunt toate cu peste 500 de elevi şi nu e nevoie să fie comasate, însă ştim că există doar pe hârtie. Migraţia elevilor este una continuă către alte unităţi şcolare. Am propus comasarea deoarece personal, şi cu colegii, nu am observat nicio schimbare în bine, chiar dacă există tendinţa de a ascunde lucrurile sub preş. Ştim cu toţii rezultatele de la Bac, problema este că nici nu prea avem meseriaşi”, a declarat Kereskenyi.

El a afirmat că se politizează subiectul.

„Această propunere vizează comasarea a câte două. Deci din 8 directori să rămână 4. Nici locaţiile nu se schimbă, conform propunerilor actuale”, a mai spus edilul.

Potrivit statisticii prezentate de primărie, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi'” şi Colegiul Tehnic „Unio-Traian Vuia” nu au avut niciun elev promovat la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2025, Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” a avut 10 promovaţi, iar Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” a avut doar 8 promovaţi.