Atac terorist cu mașina și cu cuțitul în Cisiordania / O persoană a fost ucisă, trei rănite

Un bărbat a fost ucis și alți trei au fost răniți într-un atac cu mașina și cu cuțitul în Cisiordania ocupată, marți, au declarat armata israeliană și serviciul de ambulanță, într-un incident descris de autoritățile israeliene ca un atac terorist, transmite agenția Reuters.

Armata a declarat într-un comunicat că doi atacatori au fost uciși de soldați, dar nu a furnizat detalii suplimentare. Aceasta a precizat că în vehiculul folosit de atacatori au fost găsite materiale explozive, care „au fost neutralizate de specialiștii în dezamorsarea bombelor ai Poliției de Frontieră israeliene”.

Nimeni nu și-a asumat imediat responsabilitatea pentru atac.

Atacul a avut loc între Betleem și Hebron, la o intersecție care este un nod de trafic la intrarea într-un grup de așezări israeliene cunoscut sub numele de blocul Etzion.

Serviciul de ambulanță israelian a declarat că un bărbat de 30 de ani a murit în urma unei răni provocate de un cuțit. O femeie se află în stare gravă, iar un bărbat și un băiat sunt în stare moderată.

Atacul are loc pe fondul războiului din Gaza, unde, din 10 octombrie, este în vigoare un armistițiu între Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas. În Cisiordania, palestinienii se confruntă cu restricții militare mai severe și cu o intensificare a atacurilor violente din partea coloniștilor evrei.