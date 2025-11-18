Parlamentarii italieni revin asupra iniţiativei ca statul să fie declarat proprietarul rezervei de aur a băncii centrale, evaluate la 300 de miliarde de dolari

Mai mulţi parlamentari italieni au relansat o încercare de a cataloga rezervele de aur ale Băncii Italiei, evaluate la 300 de miliarde de dolari, ca aparţinând statului, prezentând în acest sens o propunere în Parlamentul de la Roma, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Toţi cei cinci parlamentari care au semnat propunerea, care a fost depusă ca amendament la bugetul de anul viitor, sunt senatori din partidul „Fraţii Italiei”, condus de prim-ministrul Giorgia Meloni.

Banca Italiei deţine al treilea cel mai mare stoc naţional de aur din lume, după cele din SUA şi Germania. Cele 2.452 de tone de aur ale Băncii Italiei valorează aproximativ 300 de miliarde de dolari la preţuri actuale, aproximativ 13% din produsul naţional din 2024, arată calculele Reuters.

Spre deosebire de Marea Britanie sau Spania, Italia a refuzat să vândă aurul în timpul recesiunilor, păstrându-şi rezervele chiar şi în timpul crizei datoriilor din 2008. În general, băncile centrale acumulează aur pentru a se proteja împotriva scenariilor negative şi pentru a menţine încrederea în sistemul financiar.

Aproximativ 1.100 de tone din rezervele de aur ale Băncii Italiei sunt depozitate într-un seif sub sediul său de la Palazzo Koch din Roma. O cantitate similară este deţinută în Statele Unite, în timp ce cantităţi mai mici sunt păstrate în Marea Britanie şi Elveţia.

Politicienii din toate partidele au cerut în ultimii 20 de ani clarificarea statutului proprietăţii asupra rezervelor de aur şi apoi revânzarea aurului pentru a reduce datoria publică a Italiei, care totalizează peste 3.000 de miliarde de euro şi potrivit prognozelor Trezoreriei italiene ar urma să atingă anul viitor un vârf de 137,4% din PIB.

Criticii spun că astfel de iniţiative ar submina independenţa băncii centrale prevăzută în tratatele Uniunii Europene.

„Rezervele de aur gestionate şi deţinute de Banca Italiei aparţin statului, în numele poporului italian”, se arată în propunerea prezentată parlamentului.

Parlamentarul Lucio Malan, unul dintre susţinători iniţiativei, nu a răspuns când a fost întrebat care este logica iniţiativei.

Cu toate acestea, amendamentele la buget care nu afectează veniturile fiscale sau cheltuielile sunt de obicei declarate inadmisibile în conformitate cu regulamentul parlamentar.

Banca Italiei susţine pe site-ul său că aurul ar putea fi folosit drept garanţie pentru obţinerea de împrumuturi sau, în ultimă instanţă, vândut pe piaţă pentru a cumpăra moneda naţională şi a-i susţine valoarea.

Aurul reprezenta aproape 75% din rezervele oficiale ale Italiei la sfârşitul anului trecut, un raport semnificativ mai mare decât cel de 66,5% din zona euro, arată datele Consiliului Mondial al Aurului.

Un alt amendament la buget propune o taxă unică pentru gospodării pentru ca acestea să declare aurul păstrat în afara registrelor contabile, o mişcare care ar putea aduce statului peste două miliarde de euro.