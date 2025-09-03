Statul francez, acționat în judecată de către jurişti, care-l acuză că şi-a încălcat obligaţia de a preveni un genocid al Israelului în războiul din Fâşia Gaza

O asociaţie de jurişti francezi a crut Tribunalului Parisului să condamne statul francez ”din cauza lipsei aplicării obligaţiei sale de a preveni o crimă de genocid” comisă, în opinia sa, de către Israel în Războiul din Fâşia Gaza, potrivit unui recurs pe care agenția de știri AFP scrie că l-a văzut, informație preluată de News.ro.

Asociaţia jursiştilor francezi în favoarea respectării dreptului internaţional (JURDI) a depus marţi o plângere la un tribunal administrativ.

Ea consideră că Franţa este obligată, în calitate de semnatară a Convenţiei prevenirii şi reprimării crimei genocidului de la 9 decembrie 1948, să acţioneze în acest sens.

Franţa a criticat foarte aspru amploarea mijloacelor folosite de către armata israeliană în Războiul din Fâşia Gaza, în urma unui atac, la 7 octombrie 2023, al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului.

Parisul nu a folosit însă – niciodată – cuvântul ”genocid”.

Ministerul francez de Externem contactat de AFP, nu a reacţionat imediat.

LIVRĂRI DE ARMAMENT ISRAELULUI

Asociaţia juriştilor cere justiţiei ”să ordone statului (francez) decizii şi iniţiative concrete cu privire la Israel (…), pentru a preveni crima de gonocid” şi să-i aplice cu o amendă cominatorie zilnică de 10.000 de euro.

Ea cere ca Franţa să fie condamnată la plata simbolică a sumei de un euro pentru prejudiciul creat.

Asociaţia Jurdi atacă mai ales livrări de armament Israelului de către Franţa, prezentate drept ”defensive” de către autoritrăţile franceze.

”În pofida riscului grav şi dovedit al genocidului în Fâşia Gaza, statul (francez) nu a pus în plicare măsuri de prevenire a acestui genocid care-i erau la îndemână”, acuză asociaţia, potrivit căreia scrisori pe care le-a trimis anterior autorităţilor franceze ”au rămas fără răspuns”.

Africa de Sud a fost primul stat care a lansat, în decembrie 2023, un proces la Curtea Internaţională de Jusstiţie (CIJ), împotriva Israelului pe care-l acuză de genocid şi i s-au alăturat ulterior mai multe state.

În ianuarie 2024, CIJ a somat Israelul să împiedice orice eventual act de genocid şi să permită accesul ajutorului umanitar în Fâşia Gaza.

Atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date ofiicale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt ţinute în continuare ostatice în Fâşia Gaza, dintre care 25 au fost declarate maorte de către armata siraeliană.

Campania de represalii a Israelului s-a soldat cu cel puţin 63.633 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din enclavă, aflat sub autoritatea Hamas. Ministerul, ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU, nu precizează numărul combatanţilor ucişi.