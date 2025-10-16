G4Media.ro
Semifinale de vis la Six Kings Slam, turneul bogaților: Sinner va da…

Novak Djokovic / Sursa foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia
Semifinale de vis la Six Kings Slam, turneul bogaților: Sinner va da peste Djokovic

Miercuri au avut loc meciurile de debut de la Six Kings Slam, ediția din 2025, competiție demonstrativă care aduce la start cei mai buni jucători din tenisul de câmp masculin.

Taylor Fritz a trecut în două seturi de Alexander Zverev, scor 6-3, 6-4, în timp ce Jannik Sinner nu a avut vreo problemă în a-l învinge pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-3.

Imagini de la meciul lui Sinner cu Tsitsipas

Taylor Fritz îl învinge pe Alexander Zverev

Pe ANB Arena din Riyadh vor avea loc vineri semifinalele competiției: de la ora 19:00 (ora României) se vor întâlni Carlos Alcaraz și Taylor Fritz, iar în meciul vedetă al zilei se vor duela Jannik Sinner și Novak Djokovic, de la ora 21:00.

De știut

  • Fiecare jucător participant va primi un cec în valoare de 1,5 milioane de dolari, iar campionul va pleca acasă cu un bonus de 4,5 milioane de dolari.
  • Duelurile au loc în ANB Arena din Riyadh, sala de ultimă generație inaugurată în 2024. Capacitatea este de 26.090 de locuri.
  • Toate meciurile de la Sig Kings Slam sunt transmise pe Netflix.
  • Reamintim că prima ediție a fost câștigată de Jannik Sinner, după o finală cu Carlos Alcaraz, scor 6-7 (5), 6-3, 6-3.
  • În finala mică de acum un an de zile, Novak Djokovic a trecut de Rafael Nadal, scor 6-2, 7-6(5).

Tags:
