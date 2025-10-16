Semifinale de vis la Six Kings Slam, turneul bogaților: Sinner va da peste Djokovic

Miercuri au avut loc meciurile de debut de la Six Kings Slam, ediția din 2025, competiție demonstrativă care aduce la start cei mai buni jucători din tenisul de câmp masculin.

Taylor Fritz a trecut în două seturi de Alexander Zverev, scor 6-3, 6-4, în timp ce Jannik Sinner nu a avut vreo problemă în a-l învinge pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-3.

Pe ANB Arena din Riyadh vor avea loc vineri semifinalele competiției: de la ora 19:00 (ora României) se vor întâlni Carlos Alcaraz și Taylor Fritz, iar în meciul vedetă al zilei se vor duela Jannik Sinner și Novak Djokovic, de la ora 21:00.

