AUR atacă la CCR Legea privind plata pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat joi într-o postare pe Facebook de faptul că va depune în cursul zilei o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaţilor.

Judecătorii Instanței Supreme decid joi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3.

Potrivit AUR, prin acest proiect „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat ‘pentru’ adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români. În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, precizează AUR.

Se precizează că românii nu vor mai avea niciun control asupra banilor din pilonul II și III.

„Acum, ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât şi o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani şi o pedepsire a celor care au muncit cinstit şi au pus bani deoparte. În loc să ofere siguranţă, legea adoptată reduce controlul pe care românii îl au asupra propriilor bani şi generează un precedent periculos: regulile pot fi schimbate oricând, chiar înainte de a-ţi primi drepturile pentru care ai contribuit o viaţă. Practic, Guvernul îţi transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi. Alianţa pentru Unirea Românilor nu poate sta deoparte în faţa deciziilor neconstituţionale girate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR. Nu acceptăm sacrificarea economiilor fiecărui român în numele austerităţii cât timp marile averi scapă neatinse, iar privilegiaţii statului îşi încasează liniştiţi veniturile grase”, adaugă AUR.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind plata pensiilor private, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar 30% din sumă iar restul eşalonat pe opt ani şi, prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Pot primi, de asemenea, toată suma sub formă de plată unică persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.