Profitul Gazprom Neft s-a prăbuşit cu 54% în prima jumătate a anului
Producătorul rus de petrol Gazprom Neft a raportat un profit net de 150,5 miliarde ruble (1,86 miliarde dolari) în primul semestru din 2025, în scădere cu 54% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare publicate miercuri, citate de Reuters, transmite News.ro.
Veniturile companiei au scăzut cu 12%, până la 1,77 trilioane ruble, în contextul sancţiunilor occidentale şi al cererii mai reduse pe piaţa globală.
Consiliul de administraţie a propus distribuirea unui dividend de 17,3 ruble pe acţiune.
