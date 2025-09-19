Proiect PNL: Dacă un bloc are o asociaţie care obţine venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, va putea să folosească aceşti bani şi pentru cheltuielile legate de spaţiile comune

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul PNL Andrei Baciu a depus în Parlament in proiect de lege care prevede că, dacă un bloc are o asociaţie care obţine venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, aceasta va putea să folosească aceşti bani şi pentru cheltuielile legate de spaţiile comune. Potrivit iniţiativei, Adunarea generală a blocului va avea dreptul să decidă liber cum se folosesc aceşti bani, pentru reparaţii, dar şi pentru cheltuielile curente ale spaţiilor comune, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Anunţ important pentru toţi cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o asociaţie care obţine venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, am o veste bună pentru voi: am iniţiat şi depus un proiect legislativ care să permită asociaţiei să folosească aceşti bani şi pentru cheltuielile legate de spaţiile comune”, anunţă deputatul Andrei Baciu.

Parlamentarul liberal arată că la fiecare bloc există aceeaşi poveste: vecinii pun bani la comun pentru întreţinere, pentru lumină pe scară, pentru curăţenie iar uneori se adună datorii, alteori apar discuţii: „De ce nu plătim din banii pe care îi are asociaţia?”.

”Problema e că legea actuală nu permite: veniturile obţinute din chirii, reclame sau servicii pot fi folosite doar pentru reparaţii. Aşa apar blocaje financiare, chiar dacă există bani în cont. Ce propunem prin acest proiect de lege? Am iniţiat un proiect de lege care schimbă regula. Propunem ca Adunarea generală a blocului să decidă liber cum se folosesc aceşti bani: pentru reparaţii, dar şi pentru cheltuielile curente ale spaţiilor comune”, spune Baciu.

Andrei Baciu prezintă şi motivele pentru care este benefică această măsură: ”Vei plăti mai puţin (sau vei fi mai puţin afectat de creşterea cheltuielilor comune), asociaţiile nu vor mai sta cu bani blocaţi, comunitatea de la bloc va funcţiona mai bine”, subliniază deputatul PNL.