Benzinăriile Gazprom din Bulgaria ar putea fi cumpărate de Uni Energi

În Bulgaria, Uni Energi, compania care deţine reţeaua de benzinării Avia, a solicitat aprobarea Comisiei pentru protecţia concurenţei în vederea achiziţionării activelor Gazprom din ţară, informează Novinite, transmite Agerpres.
Dacă va fi aprobată, achiziţia va include 23 de benzinării active, 13 terenuri unde ar urma să fie construite noi facilităţi şi un depozit de combustibil în Kostinbrod. Ivaylo Konstantinov, fostul proprietar al companiei de autobuze Union Ivkoni, deţine participaţia majoritară în Uni Energi.
La începutul acestui an, compania energetică sârbească Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de Gazprom, anunţa că ia în considerare renunţarea la operaţiunile din Bulgaria şi România, din cauza dificultăţilor de pe ambele pieţe.
NIS deţine benzinăriile Gazprom din Bulgaria. Consiliul de Administraţie al NIS a aprobat vânzarea subsidiarei locale din cauza dificultăţilor operaţiunilor sale downstream din Bulgaria.
În prezent, Avia gestionează 11 benzinării în Bulgaria. Conform Registrului Comerţului, în 2023 veniturile Uni Energy s-au situat la 15,7 milioane de leva, iar profitul net la 302.000 leva.
După obţinerea aprobării Comisiei pentru protecţia concurenţei, benzinăriile Gazprom vor fi relansate sub o nouă marcă: Avia
În Bulgaria, NIS operează 22 de benzinării sub marca Gazprom, deţinând 2,6% din totalul pieţei de carburanţi şi 1,9% din piaţa de retail, în primul semestru din 2025.
