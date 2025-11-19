Medic: o treime din virozele respiratorii se pot manifesta și digestiv / ”Dacă apare și febra, putem suspecta gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie”

Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași atrag atenția că 20-30% dintre virozele respiratorii pot avea și simptome digestive, relatează Ziarul de Iași.

Potrivit managerului unității, dr. Florin Roșu, acest lucru nu ar trebui să provoace îngrijorare, deoarece există sute de tulpini virale, unele se manifestă clasic, prin durere în gât, rinoree (curge nasul), tuse, dureri musculare sau articulare, în timp ce altele pot produce și tulburări digestive.

„Nu este nimic neobișnuit, orice viroză poate avea și manifestări digestive. Nu aceste simptome au devenit mai frecvente, ci numărul total de viroze a crescut, ceea ce a dus implicit la mai multe cazuri cu manifestări digestive”, a explicat medicul.

Conform medicului, în prezent sunt internați 23 de pacienți cu viroze respiratorii, dintre care patru prezintă gripă clinică, pentru care s-a început tratamentul până la confirmarea testului PCR.

„Dacă apare și febra, putem suspecta gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie. De aceea, recomandăm ca pacienții să se prezinte cât mai rapid la medic pentru stabilirea diagnosticului și inițierea tratamentului adecvat”, a punctat dr. Roșu.

Medicul subliniază câteva măsuri importante de prevenție: evitarea spațiilor aglomerate, mai ales în această perioadă, menținerea unei igiene riguroase a mâinilor și o alimentație bogată în fructe și legume. În ceea ce privește gripa, el precizează că vaccinarea rămâne singura măsură cu adevărat eficientă, demonstrată în timp.