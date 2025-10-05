Festivalul documentarelor despre arhitectură, UrbanEye, dedică ediția din acest an comemorării a zece ani de la „Colectiv”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

UrbanEye, festivalul dedicat documentarelor despre arhitectură, orașe, comunități și locuire, revine cu cea de-a 12-a ediție între 30 octombrie – 9 noiembrie la București, potrivit site-ului Zilesinopti.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ediția din acest an este dedicată comemorării celor zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, un eveniment care a lăsat un gol adânc în oraș și în viețile noastre, dar și amintirii colegilor Cătălina Ioniță și Mihai Alexandru, co-fondatori ai UrbanEye, pe care i-am pierdut atunci. Golul colectiv și cel personal se întâlnesc aici, devenind punctul de pornire pentru tema centrală a festivalului: golul – privit atât ca absență și rană, dar și ca spațiu fertil pentru noi începuturi.

Tema este inspirată din teza de doctorat a arh. Cătălinei Ioniță, care considera golul ca fiind „plin de semnificaţie, ca element care pune în valoare continuitatea și chiar totalitatea. (…) Un gol înţeles ca o prezenţă a unei absenţe care revelează caracterul de intermediaritate, între un moment trecut, a cărui memorie o păstrează uneori, și un moment viitor ca loc al proiecţiei unei idei.” („Golul ca instrument conceptual de investigare a organicității orașului postindustrial”)

Ne-am dorit ca această ediție să fie, la zece ani de la Colectiv, un omagiu, dar și un prilej de a reflecta la felul în care golurile lăsate de astfel de momente se imprimă în oraș și în viețile noastre. Prin filme, discuții și evenimente, vorbim despre cum putem înțelege absențele nu doar ca pierderi, ci și ca teren pentru reconstrucție și solidaritate. Este și o invitație de privi cu umanitate în jurul nostru, de a rămâne atenți la provocările din prezent, oricât de incomod ar fi câteodată, și de a continua să facem ceea ce putem., spune Monica Sebestyen, co-directoarea festivalului.

Bucureștiul, un oraș vulnerabil și plin de întrebări despre cum pot fi transformate propriile sale lipsuri în direcții pentru schimbare, e cadrul firesc pentru acest dialog. În programul festivalului se vor regăsi activități comemorative, ateliere, precum și dezbateri pornind de la tematicile filmelor. Selecția de filme va aduce povești despre comunități din întreaga lumea care au trecut prin pierderi – de vieți, de case, de orașe – și care vorbesc despre forța oamenilor de a reconstrui.

Articolul integral, aici.

Website: www.urbaneye.ro