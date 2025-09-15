Webstock Awards 2025: Premiile care pornesc conversații importante (Parteneriat)

Webstock Awards, cea mai importantă competiție dedicată campaniilor de social media și comunicare online din România, revine pe 17 octombrie 2025, la Hotel JW Marriott din București. Evenimentul reunește an de an cele mai creative proiecte și cele mai relevante voci din industrie. Înscrierile sunt deschise până pe 17 septembrie, pe www.webstockawards.ro.

Dincolo de premii: un manifest pentru industrie

De 17 ani, Webstock celebrează ideile care schimbă modul în care comunicăm online. Lansat în 2008, ca un eveniment dedicat Web 2.0, Webstock a evoluat odată cu internetul și a devenit astăzi un reper al industriei. Într-o eră în care discuțiile se îndreaptă către Web 5.0, ediția din acest an vine cu un mesaj puternic: „E timpul să vorbim.”

Competiția nu mai înseamnă doar recunoașterea excelenței în digital, ci și o invitație la dialog despre viitorul industriei: ce rol au campaniile în construirea încrederii, cum folosim datele fără a manipula, ce impact are conținutul asupra sănătății mintale a audiențelor sau cât valorează, de fapt, loialitatea consumatorului.

„Premiile Webstock au fost întotdeauna despre idei remarcabile. Anul acesta vrem să mergem mai departe și să provocăm industria să vorbească despre responsabilitate, curaj și etică în comunicare. Campaniile importante nu sunt doar despre cifre și KPIs, ci despre povești care pot inspira, influența și, uneori, schimba modul în care ne raportăm la branduri și la societate”, declară Cristian Manafu, organizatorul Webstock.

„Prin diversitatea și calitatea juriului, dar și a work-ului premiat, Webstock nu mai este doar un festival de publicitate, ci un lider veritabil al pieței de comunicare cu experiența necesară pentru a vorbi și despre subiecte sensibile. Mă bucur că echipa a avut curajul de a aproba un concept curajos care pune în lumină conversațiile incomode, dar importante pe care ar trebui să le avem în mijlocul schimbărilor accelerate din societatea românească. “E timpul să vorbim” a inclus zeci de execuții fiecare abordând un subiect critic pentru prezent și viitor și invitând audiența să înscrie campanii care pun industria pe gânduri.”, adaugă Mihai Gongu, directorul de creație din spatele campaniei Webstock Awards 2025.

Cine poate participa

Webstock Awards 2025 se adresează brandurilor, agențiilor și profesioniștilor din comunicare, care au dezvoltat în ultimul an campanii digitale cu impact semnificativ.

Categoriile acestei ediții pun accent deopotrivă pe comunicarea online, publicitatea digitală și proiecte creative în social media. Jurizarea este realizată de specialiști cu experiență în comunicare și marketing, care evaluează proiectele în funcție de creativitate, relevanță și rezultate.

Mai mult decât trofee

Webstock Awards nu este doar un clasament al celor mai bune campanii, ci o platformă de reflecție și conversație pentru întreaga industrie. Într-un context dominat de trenduri rapide și presiunea performanței imediate, Webstock propune o schimbare de perspectivă: să vorbim despre idei, curaj creativ și despre relația autentică dintre branduri și oameni.

Despre Webstock

Organizat de Evensys, Webstock este cel mai mare eveniment de social media din România. Conferințele și gala premiilor creează un spațiu de învățare, inspirație și networking pentru profesioniștii din digital și comunicare. Mai multe detalii despre întregul eveniment sunt disponibile pe www.webstock.ro.