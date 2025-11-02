Festivalul „Les Films de Cannes a Bucarest” din acest an a desemnat câștigătorii pentru trei secțiuni

Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Les Films de Cannes a Bucarest și-a desemnat, sâmbătă seara, în cadrul unei gale, câștigătorii secțiunilor Avanpremierele Toamnei și Works in Progress și ai laboratorului de scenaristică Write a Screenplay For… ., transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, ‘Still Nia’, regizat de Paula Oneț, a fost desemnat câștigător pe baza voturilor publicului care a participat la Avanpremierele Toamnei, în cadrul căreia au mai putut fi urmărite și votate alte cinci filme semnate de regizori români, înainte de lansarea lor oficială în cinematografe.

‘Surpriza din secțiunea Works in Progress a fost desemnarea celor doi câștigători ai premiului oferit de Avanpost, confirmând încă o dată rolul esențial al acestei secțiuni în susținerea producțiilor aflate în dezvoltare. Premiul constă în servicii de post-producție și a revenit proiectelor ‘The Fear Artist’ semnat de Cristi Iftime (regie și scenariu) și produs de Marian Crișan și ‘Where I End and You Begin’, regizat de David Power, producător Raffaella Pontarelli și co-producător Carla Fotea’, se menționează în comunicat.

‘Where I End and You Begin’ a primit și un al doilea premiu, oferit de data aceasta de Abator, tot în servicii de postproducție.

Câștigătorii laboratorului de scenaristică Write a Screenplay For… au fost la categoria lungmetraj Viren Beltramo pentru proiectul ‘The Golden Track’ iar la categoria miniserie pentru televiziune, Conrad Mericoffer și Alec Cârstoiu, cu proiectul ‘Court Warriors’.

Gala de la București s-a încheiat cu proiecția ‘Father Mother Sister Brother’, în regia lui Jim Jarmusch, câștigătorul Leului de Aur la Veneția.

Mii de spectatori au umplut sălile de cinema timp de zece zile la cea de-a XVI-a ediție Les Films de Cannes a Bucarest, cu filme premiate la Cannes și la marile festivaluri internaționale, dar și producții românești în avanpremieră.

Festivalul continuă în țară, cu o nouă ediție locală organizată la Iași, la Cinema Ateneu, între 7 și 9 noiembrie.

Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, și este organizat de Asociația Cinemascop și Voodoo Films.