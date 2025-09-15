Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, la Teatrul de Operetă

Musicalul „My Fair Lady" revine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian" pe 18, 20 și 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19:00, iar cele de sâmbătă și duminică de la ora 18:00. Și de această dată, elevii și studenții au bilete cu preț redus, în cadrul campaniei „Back to school".

„My Fair Lady” este un spectacol emblematic al Operetei București. Însuși Ion Dacian a pus în scenă premiera națională a celebrului musical în 1968, jucând și rolul profesorului Henry Higgins, într-o distribuție care includea nume din generația de aur precum Cleopatra Melidoneanu (Eliza Doolitle) sau Tamara Buciuceanu (Mrs. Pearce). Producția lui a avut un succes debordant, fiind menținută în repertoriu vreme de 35 de ani, până în 2003.

Actuala versiune a spectacolului a avut premiera în anul 2021 și are o semnificație simbolică specială. Realizată la sfârșitul pandemiei, ca un nou început, este, în același timp, ultima punere în scenă realizată de o mare personalitate a teatrului din România, Ion Caramitru, de asemenea interpret al unui Henry Higgins de neuitat. El mărturisea că echipa spectacolului a muncit „cu drag și abnegație pentru a ne apropia, pe cât posibil, de tot ce este omenesc în această capodoperă.”

„My Fair Lady” este un spectacol la granița dintre opereta clasică și musical, putând fi interpretat deopotrivă de actori și de soliști vocali, adică exact specificul unic al ansamblului de la Opereta bucureșteană. Scenografia ingenioasă folosește foarte eficient și creativ dotările moderne ale scenei teatrului, construind decorul fiecărui act ca un puzzle, prin rotațiile independente ale turnantelor. Totul, în câteva secunde, în văzul publicului. „My Fair lady” este, în același timp, o reinterpretare modernă a mitului antic al lui Pygmalion, sculptorul care se îndrăgostește atât de tare de statuia pe care a făcut-o încât îi înduplecă pe zei să-i dea viață. Piesa de teatru a lui George Bernard Shaw, pe care se bazează musicalul lui Frederic Loewe, este o metaforă despre valoarea educației și despre iubirea care schimbă vieți și destine.

Această nouă serie de reprezentații vine cu un nou debut în rolul excentricului profesor de fonetică, cel al lui Victor Bucur, care preia ștafeta de la Ion Dacian și Ion Caramitru. „Este o mare onoare pentru mine. Simt că duc mai departe o parte din moștenirea artistică lăsată de cei doi monștri sacri ai scenei, încercând să dau viață personajului cu respect și recunoștință. Pentru mine, acest rol este o încununare a maturității artistice, un vis pe care îl porți și îl aștepți o viață întreagă și care, pot spune, vine în completarea parcursului meu ca actor de teatru muzical.”, ne-a declarat Victor Bucur.

La rândul său, Anton Zidaru, și el la debut în rolul colonelului Pickering, a mărturisit: „Pentru mine, acest rol este o bucurie pe care încerc de fiecare dată să o împărtășesc, alături de colegii mei, cu publicul nostru drag, cu a cărui căldură ne-am obișnuit atât de mult”.

„My Fair Lady este unul dintre cele mai iubite spectacole ale noastre și nu putea lipsi din această stagiune. Este, în același timp, un dublu omagiu pe care-l aducem marilor Ion Caramitru și Ion Dacian”, a declarat Radu Petrovici, managerul instituției.