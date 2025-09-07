Concerte de muzică clasică gratuite în „Piața Festivalului George Enescu”, între 17 și 21 septembrie/ Vezi programul concertelor

Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București organizează, alături de ARTEXIM, instituție subordonată Ministerul Culturii, cea de-a șasea ediție a proiectului „Piața Festivalului”, în perioada 17–21 septembrie 2025, în Piața George Enescu din centrul Bucureștiului, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ARCUB.

Și în acest an, evenimentul transformă spațiul urban într-o scenă a excelenței culturale, aducând muzica clasică mai aproape de public prin concerte susținute de artiști și orchestre de prestigiu, mai arată sursa citată.

„Organizată de ARCUB de la prima ediție, în 2006, Piața Festivalului este una dintre cele mai așteptate și accesibile extensii ale prestigiosului Festival Internațional George Enescu. Concepută ca o scenă în aer liber, în inima Capitalei, Piața Festivalului deschide universul muzicii clasice tuturor bucureștenilor și vizitatorilor orașului, prin concerte gratuite care reunesc ansambluri și soliști de renume. Co-finanțarea prezentei ediții este asigurată pentru prima oară împreună cu ARTEXIM.

Prin organizarea „Pieței Festivalului”, Primăria Capitalei și ARCUB își reafirmă angajamentul de a aduce muzica clasică mai aproape de public și de a o integra în viața cotidiană a orașului. Această direcție continuă seria de proiecte prin care ARCUB deschide artele către comunitate – de la festivaluri și evenimente stradale la expoziții și spectacole de teatru și la transformarea bulevardelor și piețelor în locuri de întâlnire cu arta. Destinat unui public variat – de la pasionații de muzică la turiști sau simpli trecători – proiectul facilitează accesul publicului la marile capodopere ale muzicii clasice, pentru ca aceasta să nu rămână doar în sălile de concert, ci să devină parte din viața și identitatea Bucureștiului.

Concertele din cadrul „Pieței Festivalului George Enescu” se desfășoară zilnic, în intervalul 18:00–21:30, în Piața George Enescu.

Intrarea este liberă.

Pe toată durata evenimentului, în Piața George Enescu va fi prezentată expoziția „Preocupări și pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului” ce cuprinde peste 60 de lucrări realizate, în tehnici diferite, de tinerii artiști vizuali, bursierii Tinere Talente ai Fundației Regale Margareta a României.”

Programul artistic

Ziua 1 • 17 septembrie

18:00 – 19:00 | Recital Bursieri Tinere Talente -Fundația Regală Margareta a României

Artiști: Rafael Butaru (vioară), Teodor Păun (oboi), Hemansi Singh (pian), Mariia Velia (flaut), Claudiu Șuțu (saxofon), Fabiani Prcsina (pian), Bianca Zaboloteanu (clarinet), Matei Adam (clarinet), Ionuț Tănăsescu (fagot).

19:00 – 20:00 | Concert „ORIGINS”

Artiști: Matei Ioachimescu (flaut), Irina Rădulescu (marimbă), Răzvan Florescu (vibrafon) și Philip Goron (tobe)

20:00 – 21:00 – Concert „Rapsodiile”

Artiști: Alexandru Tomescu (vioară – Stradivarius Elder Voicu) și Dragoș Ilie (chitară clasică)

Ziua 2 • 18 septembrie

18:00 – 19:00 | Recital Bursieri Tinere Talente – Fundația Regală Margareta a României

Artiști:Teodor Păun (oboi), Matei Adam (clarinet), Matei Ștefan (fagot), Hemansi Singh (pian), Mariia Velia (flaut), Claudiu Șuțu (saxofon), Fabiani Prcsina (pian), Bianca Zaboloteanu (clarinet), Ionuț Tănăsescu (fagot).

19:00 – 20:00 | Concert „Atlasul Emoțiilor”

Artiști: Damian Drăghici (nai, voce, palme) și Sorin Romanescu (chitară clasică)

20:00 – 21:00 | Concert „Pianul Călător – 15 – Passion”

Artist: Horia Mihail (pian)

Ziua 3 • 19 septembrie

19:00 – 21:30 – Concert Orchestra Camerata Regală

Dirijor: Constantin Grigore

Ziua 4 • 20 septembrie

19:00 – 21:30 | Concert Filarmonica George Enescu

Dirijor: Tiberiu Soare | Soliști vocali: Veronica Anușca, George Vîrban

Ziua 5 • 21 septembrie

18:00 – 18:30 | Concert Opereta Stars

Soliști vocali: Valentino Tiron, Gabriela Daha

19:00 – 21:30 | Concert Orchestra Big Band Radio România

Dirijor: Simona Strungaru | Soliști: Berti Barbera (voce, percuție), Adrian Ciuplea (bass)