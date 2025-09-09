Bucureștiul intră în săptămâna Romeo și Julieta. Deschidere de stagiune cu un musical plin de ritm la Opereta București. Bilete cu preț redus pentru elevi și studenți

Musicalul „Romeo și Julieta”, deschide stagiunea 2025/26 a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București cu o serie de patru reprezentații consecutive (11-14 septembrie). Este un spectacol modern și energic, permanent actualizat de regizorul maghiar KERO, prezent zilele acestea la București pentru repetiții. O noutate la fel de importantă este debutul celor doi tineri artiști în rolul lui Romeo, care vor urca alternativ pe scenă: Octavian Ene (11, 13 septembrie) și Tomer Weissbuch (12, 14 septembrie). Teatrul de Operetă lansează campania „Back to school” prin care extinde numărul de bilete cu preț redus pentru elevi și studenți, cu ocazia începerii noului an școlar.

