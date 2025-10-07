Eroarea umană a cauzat accidentul care l-a ucis pe parașutistul Felix Baumgartner

Accidentul cu parapanta care l-a ucis pe austriacul practicant de sporturi extreme Felix Baumgartner în iulie a fost cauzat de o eroare umană, a declarat marți un procuror care a investigat cazul, scrie The Guardian.

Baumgartner, primul parașutist care avut în cădere liberă o viteză mai mare decât cea a sunetului, a murit în luna iulie, pe coasta Adriaticii, în Italia. Avea 56 de ani. Martorii au spus că zborul părea normal până când parapanta lui Baumgartner a început să se rotească spre sol, prăbușindu-se lângă piscina unui hotel.

Procurorul Raffaele Iannella a declarat că ancheta nu a descoperit probleme tehnice la parapanta motorizată a lui Baumgartner.

„A intrat într-o spirală din care nu a mai putut ieși. Nu a reușit să execute manevra pe care trebuia să o facă pentru a ieși din cădere”, a declarat Iannella pentru Associated Press.

Procurorul urmează acum să solicite închiderea cazului, lucru care va necesita aprobarea unui judecător.

Cunoscut sub numele de „ Fearless Felix”, Baumgartner a devenit faimos la nivel mondial în 2012, când a devenit primul parașutist care a depășit viteza sunetului. Purta un costum presurizat și a sărit dintr-o capsulă ridicată la peste 39 de kilometri deasupra statului New Mexico, cu ajutorul unui balon uriaș cu heliu.

Austriacul a atins o viteză maximă de 1.357,6 km/h – echivalentul a 1,25 ori viteza sunetului – într-o coborâre de nouă minute. La un moment dat, a intrat într-o rotație periculoasă în timp ce era încă în regim supersonic, rotindu-se timp de 13 secunde, potrivit echipei sale.

„Când stai acolo, în vârful lumii, devii atât de umil”, a spus el după ce a aterizat în New Mexico. „Nu te mai gândești la doborârea recordurilor, nu te mai gândești la obținerea de date științifice. Singurul lucru pe care ți-l dorești este să te întorci viu.”

Baumgartner, fost parașutist militar austriac, a realizat mii de sărituri din avioane, de pe poduri, zgârie-nori și alte repere celebre din întreaga lume, dar a negat că și-ar fi asumat riscuri inutile. „Urăsc când cineva mă numește dependent de adrenalină sau căutător de senzații tari, pentru că nu sunt. Îmi place toată partea de planificare”, spunea el în 2012.

După moartea lui, presa din Italia și-a îndreptat atenția asupra partenerei acestuia, românca Mihaela Rădulescu.

”Nu era soția lui, dar pentru toți era jumătatea lui. De ani de zile, Mihaela Rădulescu era chipul de lângă Felix Baumgartner, omul care a sfidat spațiul și limitele corpului uman.

Un cuplu aparent improbabil – el, austriac, parașutist extrem. Ea, româncă, showgirl, prezentatoare, antreprenoare. Și totuși, împreună au construit o legătură de peste zece ani”, scrie presa italiană.

Despre ei se spune că s-au cunoscut în 2014, într-un moment în care erau deja cunoscuți publicului. ”Ea, o figură cunoscută a televiziunii românești, este de ani buni o prezență influentă în lumea mass-media și a carității.

Născută în 1969, la fel ca Felix, Mihaela este un amestec de carismă și caracter.

Prezentatoare de televiziune de lungă durată în România, a devenit un chip familiar datorită emisiunilor precum „Dansez pentru tine” și „Românii au talent” (versiunea locală a emisiunii Italia’s Got Talent). Dar este mai mult decât atât. Este și activistă, antreprenoare, mamă. Și o femeie care a știut să rămână alături de un bărbat mereu în căutarea senzațiilor tari”, scriau jurnaliștii italieni despre româncă.