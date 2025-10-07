G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Eroarea umană a cauzat accidentul care l-a ucis pe parașutistul Felix Baumgartner

Sursa foto: Captură video

Eroarea umană a cauzat accidentul care l-a ucis pe parașutistul Felix Baumgartner

Articole7 Oct • 854 vizualizări 0 comentarii

Accidentul cu parapanta care l-a ucis pe austriacul practicant de sporturi extreme Felix Baumgartner în iulie a fost cauzat de o eroare umană, a declarat marți un procuror care a investigat cazul, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Baumgartner, primul parașutist care avut în cădere liberă o viteză mai mare decât cea a sunetului, a murit în luna iulie, pe coasta Adriaticii, în Italia. Avea 56 de ani. Martorii au spus că zborul părea normal până când parapanta lui Baumgartner a început să se rotească spre sol, prăbușindu-se lângă piscina unui hotel.

Procurorul Raffaele Iannella a declarat că ancheta nu a descoperit probleme tehnice la parapanta motorizată a lui Baumgartner.

„A intrat într-o spirală din care nu a mai putut ieși. Nu a reușit să execute manevra pe care trebuia să o facă pentru a ieși din cădere”, a declarat Iannella pentru Associated Press.

Procurorul urmează acum să solicite închiderea cazului, lucru care va necesita aprobarea unui judecător.

Cunoscut sub numele de „ Fearless Felix”, Baumgartner a devenit faimos la nivel mondial în 2012, când a devenit primul parașutist care a depășit viteza sunetului. Purta un costum presurizat și a sărit dintr-o capsulă ridicată la peste 39 de kilometri deasupra statului New Mexico, cu ajutorul unui balon uriaș cu heliu.

Austriacul a atins o viteză maximă de 1.357,6 km/h – echivalentul a 1,25 ori viteza sunetului – într-o coborâre de nouă minute. La un moment dat, a intrat într-o rotație periculoasă în timp ce era încă în regim supersonic, rotindu-se timp de 13 secunde, potrivit echipei sale.

„Când stai acolo, în vârful lumii, devii atât de umil”, a spus el după ce a aterizat în New Mexico. „Nu te mai gândești la doborârea recordurilor, nu te mai gândești la obținerea de date științifice. Singurul lucru pe care ți-l dorești este să te întorci viu.”

Baumgartner, fost parașutist militar austriac, a realizat mii de sărituri din avioane, de pe poduri, zgârie-nori și alte repere celebre din întreaga lume, dar a negat că și-ar fi asumat riscuri inutile. „Urăsc când cineva mă numește dependent de adrenalină sau căutător de senzații tari, pentru că nu sunt. Îmi place toată partea de planificare”, spunea el în 2012.

După moartea lui, presa din Italia și-a îndreptat atenția asupra partenerei acestuia, românca Mihaela Rădulescu.

Un cuplu aparent improbabil – el, austriac, parașutist extrem. Ea, româncă, showgirl, prezentatoare, antreprenoare. Și totuși, împreună au construit o legătură de peste zece ani”, scrie presa italiană.

Despre ei se spune că s-au cunoscut în 2014, într-un moment în care erau deja cunoscuți publicului. ”Ea, o figură cunoscută a televiziunii românești, este de ani buni o prezență influentă în lumea mass-media și a carității.

Născută în 1969, la fel ca Felix, Mihaela este un amestec de carismă și caracter.

Prezentatoare de televiziune de lungă durată în România, a devenit un chip familiar datorită emisiunilor precum „Dansez pentru tine” și „Românii au talent” (versiunea locală a emisiunii Italia’s Got Talent). Dar este mai mult decât atât. Este și activistă, antreprenoare, mamă. Și o femeie care a știut să rămână alături de un bărbat mereu în căutarea senzațiilor tari”, scriau jurnaliștii italieni despre româncă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Mihaela Rădulescu, mesaj după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner: „A murit făcând ceea ce iubea cel mai mult”

Articole19 Iul 2025
1 comentariu
sursa foto: Inquam Photos/ Ilona Andrei

Nicușor Dan, reacție după ce Gabriela Firea l-a acuzat că taie stimulentele pentru nou-născuți, gravide și persoane cu dizabilități: Dintr-o eroare umană, anunțul de site-ul DGASMB nu corespunde realității

Articole13 Sep 2021
13 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.