Încă un pas în direcția aderării la OCDE / O inițiativă a Ministerului Justiției, care prevede măsuri mai dure pentru infracțiuni de corupție, a devenit lege

Camera Deputaților a adoptat, în ședința din 8 octombrie 2025, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției pentru modificarea și completarea Legii nr. 319/2024.

Actul normativ prevede stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, în vederea implementării recomandărilor Grupului de lucru anti-mită (WGB) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în contextul procesului de aderare a României la organizație.

Prin acest act normativ sunt introduse modificări importante în legislația penală și în cea privind cooperarea judiciară internațională, cu scopul de a consolida cadrul juridic de prevenire și combatere a coruperii funcționarilor publici străini.

Principalele modificări aduse prin proiectul de lege sunt:

Completarea infracțiunii de corupere a funcționarilor publici străini prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 319/2024, pentru a se aplica în cazul oricărui comportament abuziv al funcționarului străin, legat de exercitarea atribuțiilor sale;

prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 319/2024, pentru a se aplica în cazul oricărui comportament abuziv al funcționarului străin, legat de exercitarea atribuțiilor sale; Majorarea cuantumului unei zile-amendă prevăzut de art. 62 din Codul penal, în cazul în care instanța aplică pedeapsa amenzii care însoțește pedeapsa închisorii; astfel, valoarea unei zile-amendă pentru persoanele fizice va fi cuprinsă între 500 și 10.000 lei;

prevăzut de art. 62 din Codul penal, în cazul în care instanța aplică pedeapsa amenzii care însoțește pedeapsa închisorii; astfel, valoarea unei zile-amendă pentru persoanele fizice va fi cuprinsă între 500 și 10.000 lei; Extinderea instituției confiscării speciale prin introducerea posibilității de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obținute indirect, ca urmare a săvârșirii faptei de corupere a funcționarilor publici străini;

prin introducerea posibilității de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obținute indirect, ca urmare a săvârșirii faptei de corupere a funcționarilor publici străini; Introducerea unei circumstanțe atenuante judiciare pentru persoanele juridice care adoptă și aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupție;

pentru persoanele juridice care adoptă și aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupție; Atribuirea competenței Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru efectuarea urmăririi penale și în cazul anumitor infracțiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârșite în legătură cu infracțiunea de corupere a funcționarilor publici străini;

pentru efectuarea urmăririi penale și în cazul anumitor infracțiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârșite în legătură cu infracțiunea de corupere a funcționarilor publici străini; Acordarea de măsuri de protecție avertizorilor de integritate , potrivit Legii nr. 361/2022, persoanelor care raportează sau sesizează organele de urmărire penală, cu privire la săvârșirea unor fapte de corupere a funcționarilor publici străini;

, potrivit Legii nr. 361/2022, persoanelor care raportează sau sesizează organele de urmărire penală, cu privire la săvârșirea unor fapte de corupere a funcționarilor publici străini; Completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, prin introducerea unor dispoziții privind cererile de extrădare și asistența judiciară, bazate pe prevederile Convenției OCDE Anti-mită.

Adoptarea acestei legi reprezintă încă un pas în consolidarea capacității României de a preveni și sancționa coruperea funcționarilor publici străini, în acord cu standardele internaționale promovate de OCDE.

Reamintim că aderarea României la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale (Convenția Anti-mită) constituie unul dintre cele mai importante obiective ale procesului de aderare la organizație în domeniul justiției.

Convenția este recunoscută la nivel global drept principalul instrument internațional de luptă împotriva corupției, în tranzacțiile internaționale, și contribuie la consolidarea dezvoltării economice, reducerea sărăciei și creșterea încrederii în piețele de capital.

România a primit invitația de a adera la Convenție la data de 18 aprilie 2023, iar ulterior, prin Legea nr. 202/2023, a fost aprobată aderarea oficială. La 24 iulie 2023, România a depus instrumentul de ratificare la sediul OCDE de la Paris, marcând un moment major în parcursul de aderare al țării noastre.

Ulterior, la data de 11 decembrie 2024, Parlamentul României a adoptat proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției (PL-x nr. 501/2024), prin care se stabileau primele măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției Anti-mită.