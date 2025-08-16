Numărul beneficiarilor de pensii speciale a ajuns la 11.710 în iulie, în creştere faţă de luna anterioară / Cei mai mulţi beneficiari provin din rândul magistraţilor / 25.283 lei, cea mai mare pensie medie de serviciu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în iulie 2025, de 11.710 persoane, în creştere cu 25 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.851 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.696, dintre care 2.560 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.283 lei, din care 7.489 din BASS şi 22.084 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat, în iulie a.c, 795 persoane (696 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.892 de lei, din care 2.893 de lei pensie de la bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 877 de persoane (653 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.113 de lei (3.425 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.352 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.070 de lei, din care 8.004 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 676 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.107 de lei, din care 2.196 lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.314 de pensionari (1.914 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 6.711 de lei, din care 3.875 de lei suportaţi din bugetul de stat.