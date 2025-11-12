Radu Miruţă (USR): Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum, prin care poporul român să le spună magistraţilor că nu este un drept pe care l-au primit la botez, pentru care să primească tot restul vieţii o pensie mai mare decât salariul

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat miercuri, despre reforma pensiilor magistraţilor, că USR va merge mai departe cu ceea ce a anunţat şi anume declanşarea unui referendum, prin care poporul român să le spună magistraţilor că nu este un drept pe care l-au primit la botez , pentru care trebuie să primească pe tot restul vieţii o pensie care este mai mare decât salariul şi încasată de la 47 de ani şi 8 luni.

El a mai arătat că ”există multă iritare în rândul unora care consideră că atunci când vorbeşti despre pensii speciale, dai în mine, dai în fabrici şi uzine”, transmite News.ro.

Pe pensiile speciale, eu v-am spus ca re este poziţia USR. Am văzut din declaraţiile celorlalţi parteneri de coaliţie că şi ei îşi doresc. Trebuie să vedem cât de repede există disponibilitate, astfel încât dorinţa asta să fie transpusă în practică. Nu vom accepta, Curtea Constituţională poate să facă de 10 ori, de 200 de ori, în momentul când nu mai există nicio greşeală pe procedură (..) vom merge mai departe cu ceea ce am anunţat, declanşarea unui referendum, prin care poporul român să le spună magistraţilor că nu este un drept pe care l-au primit la botez, pentru care trebuie să primească pe tot restul vieţii o pensie care este mai mare decât salariul şi încasată de la 47 de ani şi 8 luni”, a declarat Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

El a continuat: ”Ştiu că doare. Văd că există multă iritare în rândul unora care consideră că atunci când vorbeşti despre pensii speciale, dai în mine, dai în fabrici şi uzine, vorbeşti direct despre ei. Nu. Vorbeşti despre un principiu. Atunci când îl iei de la cineva care se bucură de astfel de privilegii, înţeleg că e deranj, însă nu există două categorii de contribuabili în România, unii care să plătească pentru că alţii să încaseze ceva din care nu plătesc ”.