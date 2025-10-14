„Enigma nu este un festival pe care doar îl privești, e un festival în care fiecare colț are o poveste”/ Interviu Ioana Alexe, PR Manager

Piața de festivaluri din România crește considerabil de la an la an, iar publicul e în căutare de experiențe tot mai diverse. Așa a apărut Enigma Festival, un festival din București care în 2025 se află la a treia ediție. Pentru a se conecta mai bine cu publicul său, Enigma Festival, prin Ioana Alexe (Manager de PR al festivalului), a acordat un interviu pentru G4Media în care a descris cum a fost construit acest festival și ce-i diferențiază de alte festivaluri din țară.

Cum ați descrie, în câteva cuvinte, identitatea Enigma Festival?

Enigma Festival este o experiență multisenzorială, unde muzica, arta și emoția se întâlnesc. Este mai mult decât un festival — este o stare, o poveste trăită colectiv. Fuziunea între elemente clasice și contemporane este ceea ce îl diferențiază de alte festivaluri. Reprezintă un mix de rafinament și libertate.



Ce elemente noi aduce ediția din acest an față de cele anterioare

Ediția din acest an aduce o evoluție clară — transformarea într-o experiență de două zile, față de edițiile anterioare în care desfășurarea era întinsă pe o singură zi. Enigma aduce o producție amplificată și o scenografie complet nouă. Line-up-ul reunește artiști de excepție, de la Valeron & Bucharest Metropolitan Orchestra la WhoMadeWho și Reznik de la Keinemusik.



Cum a fost construit line-up-ul ediției 2025?

Selecția artiștilor a fost o continuare firească a identității Enigma. Ne-am dorit artiști relevanți care aduc un impact asupra comunității noastre. Valeron aduce spiritul mediteranean și conexiunea cu orchestra, WhoMadeWho aduce emoția live-ului reinterpretat electronic, iar Reznik completează povestea prin estetica Keinemusik. Totul a fost gândit pentru un flux sonor coerent și memorabil.



Ce rol joacă componenta vizuală și artistică (lumini, decoruri, proiecții) în experiența Enigma?

La Enigma, vizualul este o extensie a muzicii. Fiecare detaliu — de la lumină și scenografie până la video mapping și designul spațiului — spune o parte din poveste.



Cum vă asigurați că experiența festivalieră este una confortabilă și sigură pentru public?

Pentru noi, experiența completă înseamnă și siguranță, și confort. Zona Romaero este complet acoperită și încălzită, pentru a asigura o experiență plăcută indiferent de vreme. Colaborăm cu echipe specializate de securitate, logistică și medical pentru ca totul să funcționeze impecabil.

Ce le-ați recomanda participanților care vin pentru prima dată la Enigma?

Să vină deschiși. Enigma nu este un festival pe care doar îl privești, e un festival în care fiecare colț are o poveste.



Sustenabilitatea este un subiect tot mai important la evenimente mari. Cum se raportează Enigma Festival la acest aspect?

Lucrăm cu parteneri care respectă standarde ecologice, folosim materiale reciclabile și colaborăm cu furnizori locali pentru a minimiza impactul logistic.E un proces în evoluție, dar face parte din ADN-ul Enigma.



Cum lucrați cu comunitatea locală și partenerii pentru a crea această experiență?

Enigma a fost gândit ca o platformă de colaborare, nu doar ca un eveniment. Fiecare ediție prinde formă prin contribuția artiștilor, a brandurilor locale și a echipelor creative care cred în aceeași viziune. Lucrăm cu designeri, arhitecți de lumină, muzicieni și parteneri care aduc valoare prin autenticitate și atenție la detaliu.Ne dorim ca fiecare colaborare să spună o poveste și să lase o amprentă nu doar asupra spațiului, ci și asupra comunității care crește în jurul festivalului.



Ce reacții ați primit de la public și artiști în anii trecuți?

Reacțiile au fost incredibile, de la artiști la public. Mulți au spus că Enigma i-a făcut să simtă din nou ce înseamnă conexiunea reală prin muzică. Un moment care rămâne special este finalul setului Valeron de la ediția trecută — toată sala a fost în picioare, aplaudând cu o energie care nu poate fi pusă în cuvinte.

A fost acel moment în care totul — sunet, lumină, oameni — s-a unit într-o singură vibrație.



Cum vedeți evoluția festivalului în următorii ani?

Enigma va rămâne în București, dar își propune să se extindă internațional. După colaborarea cu Scorpios Mykonos, pregătim ediții speciale în locații selecte din Europa în 2026. Ne dorim să ducem această energie mai departe, păstrând însă esența: eleganță, profunzime și conexiune.

Enigma Festival își propune să devină un nume relevant în categoria festivalurilor din București și dorește să se autodepășească cu fiecare ediție. Biletele pot fi achiziționate de pe livetickets.ro, prețurile pornind de la 650 de lei pentru ambele zile, respectiv 400 de lei pentru ziua de 17 sau 18.