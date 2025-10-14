Ziarista Christiane Amanpour (CNN) își cere scuze după ce a afirmat că ostaticii Hamas au fost „probabil tratați mai bine decât locuitorii obișnuiți din Gaza”

Ziarista Christiane Amanpour de la CNN a afirmat luni că ostaticii israelieni au fost „probabil” tratați „mai bine decât locuitorii obișnuiți din Gaza”, scrie Jerusalem Post.

„Le va lua foarte mult timp să-și revină, atât fizic, cât și psihic”, a declarat Amanpour în direct la CNN News Central. „Au fost doi ani teribili pentru ei.”

„Probabil că sunt tratați mai bine decât locuitorii obișnuiți din Gaza, deoarece sunt monedele de schimb pe care le avea Hamas”, a spus Amanpour. „Acum, Hamas a renunțat la toate pârghiile de influență, eliberându-i pe toți, așa că aceasta este o victorie pentru partea israeliană.”

Declarația a fost făcută în contextul eliberării celor 20 de ostatici deținuți de Hamas în Gaza, luni, după 738 de zile de captivitate.

Amanpour a fost criticată pentru comentariile sale, ceea ce a determinat-o să emită o declarație în cadrul emisiunii sale de la CNN, Amanpour, și să trimită un mesaj pe X/Twitter, recunoscând că comentariile sale au fost „lipsite de sensibilitate și greșite”.

„Mai devreme, în direct, am vorbit despre cât de fericită este această zi pentru familiile israeliene ale căror persoane dragi se întorc în sfârșit după doi ani de captivitate oribilă în mâinile Hamas și pentru civilii din Gaza, care au avut în sfârșit o pauză după doi ani de război brutal și mortal”, a scris ea.

„Am remarcat că pentru ostaticii care s-au întors în sfârșit acasă, va dura mult timp până se vor recupera mental și fizic. Dar regret că am spus și că s-ar putea să fi fost tratați mai bine decât mulți locuitori din Gaza, deoarece Hamas i-a folosit pe acești ostatici ca pioni și monedă de schimb”.

Ea a menționat, de asemenea, că a vorbit cu „mulți foști ostatici și familiile lor” și că „la fel ca toată lumea, am fost îngrozită de ceea ce le-a făcut Hamas în cei doi ani lungi”.

„Mi-au povestit cum abia puteau să respire în tuneluri, cum nu li se permitea să plângă, cum erau înfometați și obligați să-și sape propriile morminte – și, bineînțeles, astăzi, unii dintre ostatici se întorc în saci pentru cadavre”, a mai spus ea.

Amanpour s-a confruntat cu reacții negative și în trecut

Amanpour s-a confruntat cu reacții negative pentru modul în care a acoperit războiul dintre Israel și Hamas în trecut.

La câteva săptămâni după masacrul din 7 octombrie, ea a afirmat că „restul lumii” era de acord cu declarația reginei Iordaniei potrivit căreia exista un „standard dublu flagrant” în sprijinul acordat cetățenilor israelieni, dar nu și palestinienilor, potrivit Fox News.

Ea a criticat, de asemenea, reportajele CNN despre războiul dintre Israel și Hamas, acuzând rețeaua de părtinire în favoarea Israelului și a cerut ca mai mulți jurnaliști să transmită reportaje din Gaza.