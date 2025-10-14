Dominic Thiem, dezvăluire dură: „Tenisul e pentru bogați”

Retras relativ recent din sportul de performanță, Dominic Thiem a făcut o dezvăluire dură pentru cei interesați de o carieră în sportul alb: „Tenisul e pentru bogați. Totul costă. Nu tot ce strălucește e aur”.

În vârstă de 32 de ani, Thiem a spus adio tenisului după ce accidentările l-au scos din circuit o perioadă îndelungată, iar la revenire nu a mai atins niciodată nivelul dorit pentru marea performanță.

Dominic a câștigat un titlu de Grand Slam de-a lungul carierei: la US Open 2020 și a mai disputat alte trei finale majore: Australian Open 2020 și Roland Garros 2018 și 2019.

Conform site-ului oficial al ATP, Thiem a câștigat în întreaga carieră suma de $30.333.255.

Austriacul a fost cel mai sus pe locul 3 în ierarhia de simplu masculin și spune fără urmă de îndoială că tenisul este un sport doar pentru bogați.

„Tenisul este un sport pentru bogați. De la 13 la 18 ani trebuie să investești aproape un milion de euro. O cifră foarte mare. Mai ales dacă îți amintești că, până nu intri în rândurile profesioniștilor și nu vin sponsorii, nu faci bani din tenis”, transmite Dominic Thiem.

Austriacul explică următorul aspect: pentru mulți tineri talentați visul se oprește nu la fileu, ci la bani. Banii pe care trebuie să-i ai în prima parte a carierei.

„De la vârsta de 13 la 18 ani cheltui între 80.000 și 100.000 de euro pe an. Este o sumă incredibilă, pe care aproape nimeni nu și-o permite. Chiar și cu ajutorul sponsorilor sau al părinților, rămâne extrem de scump”, adaugă Dominic.

„Există un mecanism de investiții private – cineva investește 50.000 sau 100.000 de euro pe an în tine și primește apoi un procent din veniturile tale. Eu am făcut asta la 15 ani: am primit 80.000 de euro pe an și i-am rambursat mai târziu, când am început să câștig”, spune Dominic Thiem într-un dialog cu podcastul Jot Down Sport.

„Când am început să urc în clasament, am vrut doar siguranță financiară. Adevărul este că un jucător de tenis lucrează pe cont propriu. Cifrele par uriașe, dar dintr-un cec de 65.000 de lire la Wimbledon pierzi 60%: taxe, antrenori, echipamente, călătorii”, a explicat Thiem.

„Chiar și cu sponsorii, trebuie să plătești impozite în funcție de țările unde joci. Totul costă. Nu tot ce strălucește e aur”, completează Dominic Thiem.

Conform spurselor austriacului, drumul spre vârful ierarhiei mondiale este o combinație rară de talent, sacrificiu și resurse economice.