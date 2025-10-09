Parlamentul European respinge a doua moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de stânga radicală
Parlamentul European a respins joi şi moţiunea de cenzură depusă de stânga radicală, după ce cu doar câteva minute în urmă a votat împotriva unei moţiuni a extremei drepte.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Eurodeputaţii au respins cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă şi 78 abţineri a doua moţiune de cenzură împotriva CE din prima sesiune a PE din octombrie şi a treia din acest an, transmite Agerpres.
Dezbaterea asupra moţiunii depuse de grupul Stângii a avut loc luni seară, în acelaşi timp cu cea asupra moţiunii grupului Patrioţi pentru Europa. Cu acest prilej, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat, într-un discurs susţinut în plenul acestei instituţii, pentru unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar.
Pe 10 iulie, PE a mai respins o moţiune de cenzură împotriva CE, iniţiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), cu 175 de voturi pentru, 360 împotrivă şi 18 abţineri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Comisia Europeană declanșează o procedură de infringement pentru întârzierea transpunerii de către România a normelor ce privesc siguranța infrastructurii rutiere
BREAKING | Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României pentru că a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru utilizarea unor produse care conțin neonicotinoide
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.