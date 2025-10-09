G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Parlamentul European respinge a doua moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă…

Parlamentul European
Sursa foto Dreamstime

Parlamentul European respinge a doua moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de stânga radicală

Articole9 Oct 0 comentarii

Parlamentul European a respins joi şi moţiunea de cenzură depusă de stânga radicală, după ce cu doar câteva minute în urmă a votat împotriva unei moţiuni a extremei drepte.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Eurodeputaţii au respins cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă şi 78 abţineri a doua moţiune de cenzură împotriva CE din prima sesiune a PE din octombrie şi a treia din acest an, transmite Agerpres.

Dezbaterea asupra moţiunii depuse de grupul Stângii a avut loc luni seară, în acelaşi timp cu cea asupra moţiunii grupului Patrioţi pentru Europa. Cu acest prilej, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat, într-un discurs susţinut în plenul acestei instituţii, pentru unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar.

Pe 10 iulie, PE a mai respins o moţiune de cenzură împotriva CE, iniţiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), cu 175 de voturi pentru, 360 împotrivă şi 18 abţineri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Comisia Europeană declanșează o procedură de infringement pentru întârzierea transpunerii de către România a normelor ce privesc siguranța infrastructurii rutiere

Articole8 Oct • 1.315 vizualizări
0 comentarii

BREAKING | Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României pentru că a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru utilizarea unor produse care conțin neonicotinoide

Articole8 Oct
0 comentarii

Parlamentul European a respins cererea Ungariei de ridicare a imunităţii opozantului Peter Magyar şi a activistei Ilaria Salis

Articole7 Oct • 740 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.