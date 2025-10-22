Hermès: Grace Wales Bonner, noul Director Artistic al liniei masculine de prêt-à-porter

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O nouă schimbare majoră în industria de lux. Creatoarea britanică Grace Wales Bonner se alătură casei Hermès, fiind numită în funcția de Director Artistic al liniei masculine de prêt-à-porter, a anunțat casa franceză într-un comunicat oficial, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Hermès o elogiază pe designer pentru „abordarea contemporană și inovatoare a modei masculine” pe care a dezvoltat-o de-a lungul ultimului deceniu. Totodată, Wales Bonner este „pasionată de măiestrie și cultură”, valori fundamentale pentru universul Hermès. Prima sa colecție pentru casa de modă franceză va fi prezentată în ianuarie 2027.

În ultimii ani, Grace Wales Bonner s-a impus ca una dintre cele mai influente voci din moda masculină contemporană. Absolventă a prestigioasei Central Saint Martins din Londra (promoția 2014), designerul a fost deja recompensat cu distincții importante: CFDA Award for International Designer of the Year for Men’s Fashion (2021) și British Designer of the Year for Men’s Fashion (2024).

„Sunt extrem de onorată să fiu numită director artistic al liniei masculine Hermès. Este un vis devenit realitate să încep acest nou capitol, urmând pașii unei tradiții de artizani și creatori vizionari. Le mulțumesc lui Pierre-Alexis Dumas și Axel Dumas pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a aduce viziunea mea în această casă magică”, a declarat Grace Wales Bonner în comunicatul de presă.

Anul 2025 a fost marcat de numeroase numiri în poziții-cheie în marile case de modă, însă majoritatea acestor posturi au fost ocupate de designeri bărbați. Sosirea lui Grace Wales Bonner la Hermès contribuie la reechilibrarea reprezentării feminine în vârful ierarhiei modei, aducând o perspectivă proaspătă, multiculturală și rafinată asupra luxului masculin contemporan.