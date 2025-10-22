O nouă geantă Hermès Birkin estimată între 230.000 și 430.000 de dolari, care i-a aparținut lui Jane Birkin, scoasă la licitație în Abu Dhabi

O geantă Birkin care i-a aparținut lui Jane Birkin, estimată între 230.000 și 430.000 de dolari, va fi scoasă la licitație în Abu Dhabi. Una dintre gențile Hermès Birkin ale lui Jane Birkin va fi licitată pe 5 decembrie în capitala Emiratelor Arabe Unite, la câteva luni după vânzarea record a prototipului original pentru 8,6 milioane de dolari, a anunțat marți casa Sotheby’s, conform Fashion United.

Poreclită „The Birkin Voyageur”, geanta din piele neagră, purtată și decorată cu inscripții scrise de mână de celebra cântăreață și actriță britanică, dispărută în 2023, este evaluată între 230.000 și 430.000 de dolari (adică între 197.000 și 370.000 de euro).

Dăruită de Hermès lui Jane Birkin în 2003, aceasta este una dintre cele patru genți primite de artistă după ce a vândut, în 1994, prototipul său iconic în scop caritabil, pentru sprijinirea unei asociații de luptă împotriva SIDA, notează casa de licitații. Geanta a fost vândută prima dată la licitație în 2007, pentru a susține o organizație pentru drepturile omului, înainte de a ajunge într-o colecție privată.

„A vinde gențile sale Birkin pentru a strânge fonduri destinate cauzelor caritabile care îi erau dragi, după câțiva ani de folosire, a devenit o tradiție pentru Jane Birkin, Hermès oferindu-i de fiecare dată o nouă geantă în schimb”, explică Sotheby’s.

În luna iulie, prima geantă Birkin creată special pentru Jane Birkin, în 1984, a fost vândută la licitație la Paris pentru aproape 8,6 milioane de euro, devenind cea mai scumpă geantă vândută vreodată la o licitație.

„Prezentarea nu a uneia, ci a două genți Hermès personale ale lui Jane Birkin în același an este un eveniment cu adevărat istoric”, declară Morgane Halimi, directorul global al departamentului de genți și modă la Sotheby’s. „Această piesă extrem de rară oferă colecționarilor o legătură intimă cu femeia din spatele celei mai emblematice genți din lume”, adaugă ea.

Le Birkin Voyageur se distinge prin detaliile sale: are punți închise care amintesc de prototipul original și inscripții argintii scrise de mâna lui Jane Birkin, printre care și nota: „Geanta mea Birkin care m-a însoțit în întreaga lume”, frază care a inspirat porecla genții. Ea va fi expusă la hotelul St. Regis Saadiyat Island Resort din Abu Dhabi, între 2 și 5 decembrie.