Fundația Whitney Houston scoate la licitație peste 24 de obiecte de modă…

whitney houston
Sursa foto: juliensauction.com

Fundația Whitney Houston scoate la licitație peste 24 de obiecte de modă și memorabilia

Fashion12 Aug

Mai multe piese semnate Dolce & Gabbana, Bob Mackie și Marc Bouwer, purtate de artista de șase ori premiată cu Grammy, au fost vândute luni în cadrul unei licitații organizate de Julien’s Auctions. Evenimentul, desfășurat atât la The Peninsula Beverly Hills, cât și online, a beneficiat Fundația Whitney E. Houston, care oferă burse universitare și sprijin tinerilor pasionați de arte, relatează WWD.

La 40 de ani de la debutul său, fanii au achiziționat ținute purtate de Whitney Houston pe scenă, inclusiv creații semnate Marc Bouwer și pantofi stiletto Dolce & Gabbana. Licitația a avut loc cu o zi înainte de aniversarea a 62 de ani pe care artista le-ar fi împlinit sâmbătă. Houston a murit în 2012, la Los Angeles.

Cel mai scump obiect vândut a fost un tricou personalizat purtat la FIFA World Cup 1994, adjudecat pentru 22.400 de dolari, mult peste estimarea inițială de 1.000–2.000 de dolari. Un catsuit cu aplicații, creat de Bouwer și purtat la Madison Square Garden în turneul I’m Your Baby Tonight (1991), a obținut aceeași sumă, peste de patru ori valoarea estimată. Alte piese Bouwer, un costum din velur purtat la concertul Welcome Home Heroes (1991) au fost vândute cu 16.000 de dolari, iar o ținută din turneul mondial The Bodyguard cu 10.240 de dolari.

whitney houston licitatie
Sursa foto: juliensauction.com
whitney-houston-licitatie
Sursa foto: juliensauction.com
whitney-houston-licitatie
Sursa foto: juliensauction.com

Marc Bouwer a declarat pentru WWD: „Într-o perioadă în care stiliștii, colecționarii și muzeele caută modă de arhivă, este onorant să văd aceste piese apreciate atât de mult. Cred că Whitney ar fi încântată că banii merg către fundația sa, în sprijinul tinerilor și al educației muzicale.”

Alte rezultate notabile:

  • pantofi galbeni pal, cu aplicații florale Dolce & Gabbana – 3.200 de dolari

  • rochie galbenă purtată la Dancing With the Stars (2009) – 12.800 de dolari

  • ansamblu Dolce & Gabbana purtat la petrecerea Grammy a lui Clive Davis (2009) – 11.520 de dolari

  • palton de blană Helen Yarmark purtat în 2010 – 12.800 de dolari

Martin J. Nolan, director executiv al Julien’s, a descris licitația drept „o reamintire puternică a faptului că spiritul lui Whitney continuă să influențeze muzica, să inspire generații și să definească conceptul de celebritate”.

Whitney Houston a vândut peste 220 de milioane de înregistrări, a lansat șapte albume și a primit peste 400 de premii. Coloana sonoră a filmului The Bodyguard (1992) rămâne cel mai bine vândut album din istoria muzicii pentru o artistă și cel mai bine vândut album al anilor ’90. În iunie, moștenirea artistei a primit 11 noi certificări RIAA, Houston devenind prima artistă afro-americană cu trei albume certificate Diamond (10x Platinum). La licitație, trofeul RIAA Multi-Platinum pentru The Bodyguard s-a vândut cu 16.000 de dolari, de opt ori mai mult decât estimarea inițială.

