Ordonanța de clasare a dosarului lui Ion Mocioalcă, cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi

Vicepreședintele Curții de Conturi, Ion Mocioalcă, fost parlamentar și lider PSD, a făcut în 2023 obiectul unui dosar de corupție instrumentat de DNA, clasat cu patru zile înainte de a fi numit în funcția actuală. Investigația a pornit de la un denunț al șefului Direcției Agricole Caraș-Severin de la vremea respectivă, Marius Zarcula. Libertatea a obținut ordonanța cu motivele clasării, pe care DNA a comunicat-o denunțătorului doar în urma unei sentințe judecătorești care a obligat instituția să furnizeze documentul.

Mocioalcă a fost ales de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului pe 10 octombrie 2023, iar dosarul său a fost clasat de la DNA pe 6 octombrie 2023. Cu o zi înainte el a demisionat din funcția de senator PSD, pentru a fi numit la Curtea de Conturi, arată o investigație PressHub.ro.

DNA a deschis dosar în cazul lui Mocioalcă , în urma unui denunț al directorului Direcției Agricole Caraș-Severin de la vremea respectivă, Marius Zarcula. În denunțul de la DNA, Zarcula (fost membru PSD și Pro România) reclama presiunile făcute asupra lui pe linie de partid, de către Ionuț Mihai Popovici (vicepreședinte PSD Caraș-Severin) și Ion Mocioalcă (senator PSD la vremea respectivă), pentru transferarea lui Sorin Simescu de la Primăria Anina la Direcția Agricolă Caraș-Severin. Zarcula a arătat în denunțul de la DNA că în 31 ianuarie 2023, la o zi după ce a scos la concurs trei posturi vacante, vicepreședintele PSD Caraș-Severin a mers la Direcția Agricolă Caraș-Severin și i-a cerut să îl transfere „cât mai urgent” pe Sorin Simescu la Direcția Agricolă. Zarcula a mai arătat în denunț că Popovici i-a transmis cu aceeași ocazie că după finalizarea formalităților va interveni la Ministerul Agriculturii, fie personal, fie prin senatorul Ion Mocioalcă, pentru aprobarea transferulu.

