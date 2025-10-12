Accident grav între două motociclete pe DN17, la Gura Humorului – un bărbat, găsit inconştient

Două motociclete au fost implicate într-un accident rutier produs, duminică, pe DN 17, în zona oraşului Gura Humorului din judeţul Suceava, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, pe una dintre motociclete se aflau doi bărbaţi, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Unul dintre aceştia era în stare de inconştienţă, dar cu funcţii vitale. Cel de-al doilea ocupant era conştient şi cooperant. Ambii, au fost preluaţi de ambulanţe şi transportaţi la spital, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, au transmis reprezentanţii ISU Suceava.

Conducătorul celeilalte motociclete implicate în accident a fost evaluat de un echipaj medical şi a refuzat transportul la spital.

Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române a anunţat că circulaţia a fost oprită temporar pe ambele sensuri în zona producerii evenimentului rutier.