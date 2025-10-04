La doar 23 de ani, americanul Balin Miller a murit în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite / Căderea în gol de la 700 de metri a fost transmisă live pe Tik Tok

Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână, în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite, transmite News.ro.

El ajunsese în ultima porţiune a urcuşului când rucsacul său s-ar fi blocat. S-ar fi coborât atunci în rapel de-a lungul frânghiei până la capătul acesteia pentru a-şi elibera echipamentul, dar ar fi căzut în gol aproximativ 730 de metri. Circumstanţele tragediei rămân de clarificat. Serviciile parcului naţional american au deschis o anchetă.

„Cu inima îndurerată vă anunţ că fiul meu extraordinar, Balin Miller, a decedat astăzi într-un accident de alpinism. Inima mi-e sfâşiată în mii de bucăţi”, a anunţat mama lui, miercuri, pe reţelele de socializare. „Nu ştiu cum voi depăşi această încercare. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coşmar oribil”, a adăugat ea.

Un bărbat pe nume Eric, care a dorit să rămână anonim pe site-ul Climbing, a fost martor la scenă. Pasionat de parcul californian, acesta începuse să filmeze ascensiunea tânărului. Cu ajutorul smartphone-ului şi al unei lunete, el a transmis chiar în direct progresul lui Balin Miller, supranumit „Orange Tent Guy” în mediul său.

Încercarea lui Miller, o adevărată atracţie, până la punctul de a fi etichetat uneori ca influencer, a adunat, potrivit lui, 100.000 de curioşi în ultimele zile pe reţeaua socială Tik Tok. „Toţi îl încurajam şi voiam să-l vedem ajungând în vârf”, a declarat sursa pentru site-ul web care a transmis teribila cădere. 500 de persoane erau conectate în acel moment. „Toată lumea este şocată”, a concluzionat el.

Balin Miller este a treia persoană care a murit în celebrul parc american în acest an. În iunie, un tânăr texan de 18 ani a murit, urmat de un drumeţ de 29 de ani, care s-a lovit cu capul de o ramură groasă.

Născut în Alaska, el a început să scrie istorie în sportul său, realizând în ultimele luni mai multe ascensiuni impresionante. În iunie, a cucerit traseul Slovak Direct, pe versantul muntelui Denali din Alaska. O încercare solitară salutată de întreaga comunitate alpinistă.

În cursul anului, acest american care pescuieşte crabi în Alaska sau conduce un excavator de zăpadă în Montana, s-a deplasat în Patagonia şi în Munţii Stâncoşi canadieni pentru a-şi completa palmaresul. Aceste călătorii i-au permis să adauge la lista sa de realizări trasee de renume, precum Californiana pe Cerro Chaltén, apoi Virtual Reality şi Reality Bath, în Canada. Un triptic pe care tânărul l-a realizat machiindu-şi obrajii cu sclipici. „Este ca un războinic care se machiază înainte de a pleca la luptă… ştim că ne pregătim să înfruntăm o încercare”, spunea el cu umor.

Membru al prestigioasei echipe Millet, alpinistul născut în Anchorage a fost crescut încă din copilărie cu alpinismul de iarnă într-un mediu ideal pentru această practică. Lui îi plăcea riscul. „Toată lumea ar trebui, la un moment dat, să simtă o teamă reală şi să se confrunte cu pericolul, iar muntele este un loc ideal pentru asta. Cred că acest lucru ar ajuta multe persoane să relativizeze anumite probleme cotidiene”, declara el pe site-ul sponsorului său, înainte de a da definiţia sa pentru necunoscut. „Este angajamentul faţă de incertitudinea a ceea ce ne aşteaptă. Fie că este vorba de a deschide o nouă cale sau de a coborî o faţadă în întuneric, nu ştim niciodată cu siguranţă la ce să ne aşteptăm, dar nu avem întotdeauna posibilitatea de a ne întoarce.”