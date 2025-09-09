G4Media.ro
Conflict în traficul din Bucureşti – Un bărbat, nemulţumit că nu i…

Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Conflict în traficul din Bucureşti – Un bărbat, nemulţumit că nu i s-ar fi acordat prioritate la trecerea pentru pietoni, a agresat un şofer din Burundi / Ulterior, a lovit un tânăr de 18 ani / Au intervenit doi poliţişti aflaţi în timpul liber

Un bărbat, nemulţumit că nu i s-ar fi acordat prioritate la trecerea pentru pietoni la Intersecţia Bld. Iuliu Maniu cu Bld. Paul Teodorescu din Bucureşti, a agresat un şofer din Burundi. Ulterior, a lovit un tânăr de 18 ani. A fost oprit de către doi poliţişti aflaţi în timpul liber –ag. Costache Ionut din cadrul Poliţiei Transporturi Feroviare şi agent şef adjunct Toma Andrei din cadrul Poliţiei Sectorului 5 – Secţia 18, transmite News.ro.

Poliţia Capitalei anunţă că doi poliţişti bucureşteni, aflaţi în timpul liber, au intervenit, luni seară, pentru a opri un conflict izbucnit în trafic, în Sectorul 6 al Capitalei.

”Conflictul a avut loc la intersecţia unor străzi din zonă, unde un bărbat de 45 de ani, în urma unor divergenţe în trafic, a agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetăţean străin, aflat în trafic, într-un autovehicul”, a transmis Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au precizat că suspectul a lovit autoturismul, provocand distrugeri, iar ulterior a continuat să agreseze fizic şi conducătorul acestuia.

”De asemenea, la scurt timp, un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, aflat în zonă, a fost agresat fizic de acelaşi bărbat. În acel moment, doi poliţişti aflaţi în timpul liber – unul din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare, celălalt din cadrul Secţiei 18 Poliţie – au intervenit fără ezitare. Aceştia au acţionat rapid şi profesionist, imobilizând agresorul până la sosirea echipajelor de ordine publică”, a mai transmis sursa citată.

Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul Secţiei 22 Poliţie, iar în urma audierilor şi a probatoriului administrat, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Surse judiciare au precizat că suspectul se afla la trecerea de pietoni de la intersecţia Bld. Iuliu Maniu cu Bld. Paul Teodorescu şi a avut divergenţe privind acordarea priorităţii de trecere cu victima, cetăţean din Burundi, care conducea autoturismul.

Ulterior, suspectul a continuat comportamentul agresiv la adresa unui tânar de 18 ani.

Până la sosirea Poliţistilor de la Sectia 22, bărbatul a fost imobilizat de către doi poliţişti aflaţi în timpul liber –ag. Costache Ionut din cadrul Poliţiei Transporturi Feroviare şi agent şef adjunct Toma Andrei din cadrul Poliţiei Sectorului 5 – Secţia 18.

