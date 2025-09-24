Incendiul de la un depozitul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi / Intervenţia continuă / Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate
ISU Bucureşti-Ilfov intervine în continuare la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Incendiul s-a manifestat pe aprox 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt in dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.
Sursa citată am precizatb că acţiunile de interventie vor continua pe parcursul zilei şi vor fi folosite din nou buldoexcavatoare pentru a scoate materialele care întretin arderea.
Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel ca a fost distrusă în mare proporţie.
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul fiind suplimentat.
Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.
Ministerul Sănătăţii (MS) a făcut recomandări pentru populaţie, persoanele care simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistenţă medicală la 112.
Potrivit ANMAP, concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Conacul lui Măldar din Vâlcea, declarat monument istoric, cuprins de un incendiu puternic/ Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus / S-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.