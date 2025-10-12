Aproximativ 50.000 de militari ruși au dezertat în 2024, conform documentelor „scurse”

După începutul războiului din Ucraina, aproximativ 50.000 de militari din armata rusă au părăsit unitățile militare fără permisiune, arată cifrele pentru anul 2024 din documentele „scurse” ale ministerului apărării de la Moscova, potrivit serviciului Kavkaz.Realii, parte a RFE/RL.

În al patrulea an de conflict, numărul cauzelor de părăsire neautorizată a unităților și de dezertare este în creștere, mai ales în sudul Rusiei și în Caucazul de Nord. Deși autoritățile evită să comunice oficial aceste date, jurnaliștii au verificat listele și au constatat un fenomen semnificativ de plecare neautorizată a militarilor mobilizați sau angajați prin contract.

Statistici și cazuri

În decembrie 2024, canalul Telegram „Mobilizarea DNR Live” a publicat liste cu peste 26.000 de militari care au părăsit unitățile din Districtul Federal de Sud, conform unor baze de date ale autoproclamatei Republici Populare Donețk (DNR).

Împreună cu lista celor 36.000 de militari ruși identificată de proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, jurnaliștii publicației „Vajnîe istorii” au verificat cel puțin 49.000 de cazuri de dezertare. Printre aceștia se numără peste 1.000 de militari din Divizia 20 de infanterie motorizată din regiunea Volgograd – 858 angajați prin contract, 150 mobilizați și doi în termen. Sunt incluși și 26 de ofițeri cu grad inferior, un maior și doi locotenenți-colonei.

De menționat că Rusia nu publică aceste cazuri. Sentințele pronunțate pentru părăsirea fără permisiune sau dezertare nu apar pe site-urile instanțelor districtuale, iar departamentul judiciar al Curții Supreme nu raportează aceste date.