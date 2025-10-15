Lovitura pe care o pregătește Ferrari: Christian Horner și planul pentru Verstappen

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

John Elkann, președintele Scuderiei, începe să aibă tot mai puțină răbdare, iar încrederea în Fred Vasseur, directorul echipei, este la un minim istoric, transmite Daily Mail. Ferrari se gândește tot mai intens la aducerea lui Christian Horner, omul văzut capabil să-i scoată pe italieni din criza profundă în care se găsesc.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sursa citată vorbește despre faptul că Horner nu ar dori să vină cu mâna goală, ci ar încerca să-l convingă pe Max Verstappen să facă pasul către Scuderie.

Desigur, acest lucru s-ar putea întâmpla doar în varianta în care RedBull nu-i oferă un monopost competitiv lui Max pentru sezonul 2026 al Formulei 1.

Ferrari are parte de încă un sezon modest, echipa de la Maranello fiind singura de top care nu are vreo victorie în actualul sezon din F1.

Răbdarea lui John Elkann a ajuns la fundul sacului, iar președintele Ferrari a început, conform sursei citate, să-i caute un înlocuitor lui Fred Vasseur.

Francezul nu livrează rezultate, iar Scuderia arată rău în acest an: devansată pe circuit de McLaren, RedBull și Mercedes.

Dat afară de RedBull după 20 de ani încununați de succes (8 titluri la piloți și 6 la constructori), Christian Horner este disponibil pentru o nouă provocare.

S-a vorbit mult despre faptul că britanicul se gândește să-și facă o echipă proprie, dar Ferrari nu se refuză.

Surse apropiate de echipa de la Maranello dezvăluie că Elkann îl vede pe Horner omul potrivit să pună capăt rezultatelor mediocre ale Scuderiei.

Din aprilie 2026, Horner poate semna cu orice echipă, iar Ferrari se gândește tot mai des la acest lucru.

În vârstă de 51 de ani, Christian Horner a mai fost dorit de Ferrari și în trecut, dar de fiecare dată a refuzat să plece din structura construită la RedBull.

Daily Mail spune că dacă Horner și Ferrari ajung la un numitor comun, atunci britanicul va încerca să-l aducă și pe Verstappen la cea mai titrată echipă din istoria Formulei 1.

Italienii au resursele financiare pentru a-i aduce pe cei doi, acum rămâne doar să-i și poată convinge.

Situația nu este una roz nici la nivelul piloților Scuderiei: Charles Leclerc se gândeșt tot mai mult la o plecare după sezonul 2026, sătul de promisiunile fără fond ale echipei din ultimii șapte ani.

De cealaltă parte, Lewis Hamilton este tot mai aproape de o retragere din Marele Circ. Sezonul 2026 va fi unul decisiv pentru viitorul multiplului campion mondial.

Revenind la Verstappen, acesta are o clauză cu RedBull prin care poate pleca la jumătatea sezonului viitor dacă nu se află în Top 2 în ierarhia piloților.

Dacă lucrurile nu merg bine cu noul motor produs de RedBull și schimbările de regulament, atunci Max ar putea deveni liber să plece oriunde-și dorește la jumătatea lui 2026.

Un lucru e clar: Ferrari continuă să navigheze în derivă prin Formula 1, iar viitorul lui Fred Vasseur la echipă este din ce în ce mai nesigur.

Ferrari shares plunged after an underwhelming Capital Markets Day, prompting renewed speculation chairman John Elkann could target Christian Horner to replace Frédéric Vasseur. Vasseur remains under contract and nothing is confirmed. #F1 pic.twitter.com/lZxJDPsLvo — PitWall Pixels 🏎️ (@PitWallPixels) October 13, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1