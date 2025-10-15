Traseu educativ la vulcanii noroioși din Brașov / ”Nu era niciun fel de infrastructură de vizitare, niciun fel de informație, niciun fel de panou”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Geositul de 2,7 hectare, cu patru vulcani noroioși încă activi, are acum un nou traseu ce cuprinde o serie de panouri interpretative si elemente 3D, care fac legatura intre știință, natură și comunitate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Traseul, vizibil acum și pe Google Maps, oferă vizitatorilor si o alta perspectivă asupra peisajului: de la explicații despre formarea vulcanilor noroioși, la povești despre florile și păsările din zonă, până la elemente de patrimoniu cultural local, precum biserica fortificată evanghelică din Homorod și locul de confluență al Homorodului Mic cu Homorodul Mare, unde ia naștere râul Homorod.

Conceptul de „traseu educativ” a fost realizat de reprezentanţii Asociației Carpaterra, în parteneriat cu Primăria Homorod, Asociația Arțarului și Școala Gimnazială Homorod.

„Sunt patru vulcănași activi în această perioadă. E foarte interesant că mergi cu mașina și poți să-l vezi la un moment dat cum e activ. Deoarece nu era niciun fel de infrastructură de vizitare, niciun fel de informație, niciun fel de panou, de-a lungul verii am construit acest traseu cu panouri informative și educative și unele mai deosebite, cu forme 3D, care povestesc istoria locului, cum s-au format vulcanii, dar și informații despre biodiversitatea din zonă, despre floră, despre păsările care vin acolo”, a declarat Cătălin Cantor, Asociaţia Carpaterra.