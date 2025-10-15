G4Media.ro
Autorităţile ucrainene ordonă evacuări în masă din jurul oraşului devastat Kupiansk

atac ucraina drona
sursa foto: X / Volodimir Zelenski

Autorităţile ucrainene ordonă evacuări în masă din jurul oraşului devastat Kupiansk / De mai multe luni, forţele ruse atacă şi avansează în zonă

Autorităţile locale din Ucraina au ordonat, marţi, evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea oraşului Kupiansk, din nord-estul ţării, care a fost aproape complet distrus, invocând ”înrăutăţirea situaţiei de securitate” într-o regiune care s-a confruntat cu atacuri intense din partea Rusiei, transmite News.ro, care citează Reuters.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii nord-estice Harkov, a scris pe Telegram că un total de 409 familii cu 601 copii au fost somate să părăsească 27 de localităţi.

Un alt oficial din zona afectată a declarat ulterior postului public de televiziune Suspilne că lista localităţilor din care familiile trebuie să se evacueze a fost extinsă la 40.

De luni de zile, forţele ruse atacă şi avansează asupra oraşului Kupiansk, considerat o ţintă cheie în ofensiva lor spre vest, prin centrul şi estul Ucrainei, în războiul care durează de mai bine de trei ani şi jumătate.

Oraşul a fost iniţial capturat de forţele ruse în primele săptămâni ale invaziei Ucrainei din februarie 2022, dar forţele de la Kiev l-au recucerit mai târziu în acel an.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că forţele ucrainene apărau zone cheie de pe linia frontului, inclusiv Kupiansk. De asemenea, în ultimele zile, el a vorbit despre o contraofensivă ucraineană în apropierea oraşului Dobropillia, mai la sud.

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus săptămâna trecută ofiţerilor superiori că forţele Moscovei deţin avantajul strategic în toate zonele de pe linia frontului. Cel mai înalt ofiţer ucrainean, Oleksander Syrskyi, estimează că linia frontului se întinde pe o lungime de peste 1.200 km.

