VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați/ Trump & Macron, biblioteca din metrou…

VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați/ Trump & Macron, biblioteca din metrou și scandalul Bie & Alin

Bine ai revenit la Știri fără Bullshit #66 – ediția în care politica, cultura urbană și absurdul online se ciocnesc direct, fără filtre.

  1. Trump vs. Macron, strângerea de mână care a devenit virală. 30 de secunde de tensiune diplomatică la summitul pentru Gaza din Egipt.
  2.  Biblioteca din metrou – din Varșovia până la București. În Polonia, rafturile pline. În Unirii, rafturile… complet goale.
  3. Scandal în tabăra tinerilor republicani americani: mii de mesaje rasiste și antisemite ies la iveală. Politico dezvăluie o cultură toxică în culisele pro-Trump.
  4. Viktor Orban, cântăreț de ocazie la Cluj, înaintea congresului UDMR. Președintele României, Nicușor Dan, a lipsit de la întâlnire.
  5.  Sam Altman, șeful OpenAI, anunță că ChatGPT ar putea permite conținut erotic pentru adulți verificați. Sună a bullshit?
  6. Proteste la Bruxelles: regiunile europene se tem că vor pierde bani în noul buget al UE. „Nu lăsați orașele și regiunile să fie reduse la tăcere.”
  7.  PSD își rescrie doctrina: dispare termenul „progresist”, apar „valorile naționale, religioase și tradiționale”. Grindeanu vrea să recupereze votanții pierduți către AUR.
  8.  Bie & Alin, acuzați că ar fi cerut bani de la copii pe live. După OnlyFans-ul „pentru câine”, influencerița revine în centrul scandalului. Sună a bullshit?
  9. Liftingul facial, noua obsesie a generației TikTok. Tinerii de 20–30 de ani își „sculptează” chipul pentru algoritm – dar la ce preț? 

Prezintă: Denis Nistor

 Surse foto-video: AFP; Warszava Targówek; Rhédey Café; European Union / Xavier Lejeune; Raffaele Fitto; OrlowskiDesigns / Motionarray; screenshot X; Sorin Grindeanu / Facebook; Unsplash / Sam Moghadam Kamseh; Bie & Alin / captură YouTube

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

