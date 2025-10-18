VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați/ Trump & Macron, biblioteca din metrou și scandalul Bie & Alin

Bine ai revenit la Știri fără Bullshit #66 – ediția în care politica, cultura urbană și absurdul online se ciocnesc direct, fără filtre.

Trump vs. Macron , strângerea de mână care a devenit virală. 30 de secunde de tensiune diplomatică la summitul pentru Gaza din Egipt.

Biblioteca din metrou – din Varșovia până la București. În Polonia, rafturile pline. În Unirii, rafturile… complet goale.

Scandal în tabăra tinerilor republicani americani : mii de mesaje rasiste și antisemite ies la iveală. Politico dezvăluie o cultură toxică în culisele pro-Trump.

Viktor Orban, cântăreț de ocazie la Cluj , înaintea congresului UDMR. Președintele României, Nicușor Dan, a lipsit de la întâlnire.

Sam Altman , șeful OpenAI, anunță că ChatGPT ar putea permite conținut erotic pentru adulți verificați. Sună a bullshit?

Proteste la Bruxelles: regiunile europene se tem că vor pierde bani în noul buget al UE. „Nu lăsați orașele și regiunile să fie reduse la tăcere.”

PSD își rescrie doctrina: dispare termenul „progresist”, apar „valorile naționale, religioase și tradiționale”. Grindeanu vrea să recupereze votanții pierduți către AUR.

Bie & Alin , acuzați că ar fi cerut bani de la copii pe live. După OnlyFans-ul „pentru câine”, influencerița revine în centrul scandalului. Sună a bullshit?