VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați/ Trump & Macron, biblioteca din metrou și scandalul Bie & Alin
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit #66 – ediția în care politica, cultura urbană și absurdul online se ciocnesc direct, fără filtre.
- Trump vs. Macron, strângerea de mână care a devenit virală. 30 de secunde de tensiune diplomatică la summitul pentru Gaza din Egipt.
- Biblioteca din metrou – din Varșovia până la București. În Polonia, rafturile pline. În Unirii, rafturile… complet goale.
- Scandal în tabăra tinerilor republicani americani: mii de mesaje rasiste și antisemite ies la iveală. Politico dezvăluie o cultură toxică în culisele pro-Trump.
- Viktor Orban, cântăreț de ocazie la Cluj, înaintea congresului UDMR. Președintele României, Nicușor Dan, a lipsit de la întâlnire.
- Sam Altman, șeful OpenAI, anunță că ChatGPT ar putea permite conținut erotic pentru adulți verificați. Sună a bullshit?
- Proteste la Bruxelles: regiunile europene se tem că vor pierde bani în noul buget al UE. „Nu lăsați orașele și regiunile să fie reduse la tăcere.”
- PSD își rescrie doctrina: dispare termenul „progresist”, apar „valorile naționale, religioase și tradiționale”. Grindeanu vrea să recupereze votanții pierduți către AUR.
- Bie & Alin, acuzați că ar fi cerut bani de la copii pe live. După OnlyFans-ul „pentru câine”, influencerița revine în centrul scandalului. Sună a bullshit?
- Liftingul facial, noua obsesie a generației TikTok. Tinerii de 20–30 de ani își „sculptează” chipul pentru algoritm – dar la ce preț?
Prezintă: Denis Nistor
