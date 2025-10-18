Studenții de la Universitatea din Staffordshire cer ca magazinul de artă să fie scutit de reduceri

Închiderea propusă a unui magazin de artă universitar ar fi „extrem de dăunătoare”, au afirmat studenții, scrie BBC.

Universitatea din Staffordshire și-a dezvăluit planurile de a închide magazinul din campusul său din Stoke-on-Trent, ca parte a măsurilor de reducere a costurilor anunțate recent. O petiție împotriva închiderii propuse a fost semnată de peste 850 de persoane, dintre care unele au descris magazinul ca fiind o sursă vitală și accesibilă de aprovizionare.

Universitatea a declarat că magazinul a funcționat în pierdere timp de mai mulți ani, dar a adăugat că încă nu s-a luat o decizie finală.

Amber Gadsden, studentă în anul al doilea la arte plastice pentru jocuri video la universitate, care folosește magazinul în mod regulat, a declarat că multe persoane se bazează pe acesta datorită prețurilor mici și locației convenabile. Ea a spus că studenții „abia se descurcă”, referindu-se la creșterea taxelor de școlarizare din acest an, și că adesea se luptă să-și finanțeze propriile consumabile.

„Cel puțin universitatea ar putea să ne ofere propriul magazin de artă fizic, astfel încât să putem cumpăra aceste materiale”, a spus ea. „Închiderea acestui magazin ar fi incredibil de dăunătoare nu numai pentru studenți, ci și pentru mediu, deoarece universitatea dorește să deschidă în schimb un magazin online.”

Dna Gadsden a descris, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora magazinul nu înregistra profituri ca fiind „în mod evident neadevărate”.

„Aproape toți cei care urmează cursuri de artă cumpără regulat din magazin”, a spus ea.

Unul dintre studenții care au inițiat petiția „Salvați magazinul nostru de artă”, care nu a dorit să-și dezvăluie numele, a spus că acesta era „mai mult decât un simplu magazin de vânzare cu amănuntul” și că era „parte integrantă a comunității creative” de mai bine de 20 de ani.

„Acesta oferă acces la materiale specializate care nu se găsesc în alte magazine din apropiere, permițând celor cu viziune creativă să învețe abilități standard în industrie, la care nu poți avea acces cu materialele pentru hobby-uri din alte magazine”, a adăugat el.

Studentul a spus că reacția la propunerea de închidere a fost „de indignare” și că a fost „dezgustat” când a aflat.

„Mulți studenți au declarat că un magazin dedicat materialelor pentru artă și artizanat a fost unul dintre motivele pentru care au decis să studieze aici”, a spus el.

„Nicio decizie finală”

Un purtător de cuvânt al universității a declarat: „Universitatea consultă în prezent viitorul magazinului de artă din campus, care a funcționat cu pierderi financiare timp de mai mulți ani, în ciuda modificărilor aduse ofertei și programului de funcționare.

„La fel ca multe universități, am observat o schimbare semnificativă în modul în care studenții achiziționează materiale, majoritatea alegând acum să cumpere online.”

Au confirmat că va fi efectuată o analiză pentru a afla „cea mai bună modalitate de a continua să ofere acces la materiale esențiale” într-un mod „sustenabil”.

„Nu s-a luat nicio decizie finală și înțelegem că această consultare poate provoca îngrijorare. Ne angajăm să ținem la curent personalul și studenții pe tot parcursul procesului”, au adăugat ei.

La începutul acestei săptămâni, universitatea a confirmat că intenționează să reducă aproape 70 de locuri de muncă în încercarea de a economisi aproximativ 6,4 milioane de lire sterline.