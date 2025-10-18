Cel mai mare eveniment comercial din China începe cu cinci săptămâni mai devreme pentru a stimula consumul

Este cunoscut ca fiind cel mai mare eveniment de cumpărături online din China, care are loc în fiecare an pe 11 noiembrie, scrie BBC.

Anul acesta, însă, vânzările de „Single`s Day au început deja la jumătatea lunii octombrie, ca parte a eforturilor comercianților chinezi de a stimula cheltuielile într-o piață stagnantă.

China se confruntă cu probleme precum creșterea șomajului în rândul tinerilor, o criză imobiliară prelungită, o datorie publică uriașă și un război comercial continuu cu SUA – toate acestea determinând consumatorii din țară să reducă cheltuielile.

Guvernul chinez a cheltuit miliarde de dolari – prin subvenții familiale, salarii mai mari și reduceri la bunurile de consum, în încercarea de a contracara această situație, dar creșterea vânzărilor cu amănuntul nu reușește încă să îndeplinească așteptările.

Creat inițial de Alibaba ca un festival chinezesc al cumpărăturilor, Ziua Singuraticilor este similară cu promoțiile Prime Day sau Black Friday ale Amazon din alte părți ale lumii.

Un important motor de venituri în ultimul trimestru al anului, evenimentul este marcat de reduceri semnificative online și în magazine, majoritatea comercianților cu amănuntul din țară concurând pentru vânzări.

De-a lungul anilor, perioada de vânzări a evoluat de la o singură zi la unul dintre cele mai mari evenimente comerciale ale anului, adesea inaugurat cu evenimente de deschidere extravagante, la care participă vedete pop precum Jessie J.

Anul acesta, însă, comercianții și-au lansat campaniile de vânzări în octombrie, coincidând cu sfârșitul sărbătorii Golden Week din China.

Platforme precum Taobao, JD.com și Douyin promovează activ vânzările „11.11”, afișând bannere pe aplicațiile lor cu reduceri și vouchere.

Alibaba, care administrează platformele de comerț electronic Taobao, Tmall și AliExpress, a declarat în portalul său de știri că va lansa „Festivalul global de cumpărături 11.11” din acest an pe 15 octombrie.

Compania utilizează, de asemenea, inteligența artificială în instrumentele sale de căutare și recomandare pentru a facilita navigarea cumpărătorilor pe site-urile sale extinse și pentru a le sugera produse relevante.

Consumatorii chinezi au adoptat obiceiuri de cheltuieli mai prudente de la începutul pandemiei de Covid-19 – o tendință care a continuat pe măsură ce țara se luptă în continuare cu deflația. Criza cheltuielilor a afectat în mod special retailerii de lux. Branduri de modă precum Louis Vuitton și Burberry au raportat o scădere a vânzărilor în ultimele luni în China, care reprezintă aproximativ o treime din vânzările globale de produse de lux.

Cu toate acestea, investitorii par optimiști în ceea ce privește o revenire a pieței din China, întrucât acțiunile brandurilor de lux precum LVMH și Moncler au crescut săptămâna aceasta, susținute de semne de îmbunătățire a cererii în regiune.