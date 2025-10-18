Astra Film Festival începe în forță. Ziua a doua continuă cu documentare spectaculoase și un DocTalk despre „înotul împotriva sistemului”(Parteneriat)

Gala de deschidere Astra Film Festival 2025, desfășurată vineri seară la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu, a avut un preambul muzical în acorduri de vioară și acordeon, al celor de la Taraf de Caliu, care i-a introdus pe invitați în atmosferă. Cadru în cadru: o scenă de film care pregătea deschiderea festivalului de film documentar cu cea mai îndelungată tradiție de la Sibiu. Cu același public nerăbdător să descopere momentele serii și invitații, cu aplauze susținute și cu o sală plină de spectatori, parteneri, colaboratori, echipă și prieteni ai festivalului. Atât Gala de deschidere, cât și primul DocTalk al festivalului au fost transmise live pe YouTube și pe Facebook.

Jurnalista Teodora Tompea este cea care a deschis Gala AFF 2025. Alături de momentul festiv emoționant, am aflat câteva cifre: au fost peste 3.000 de filme înscrise din toată lumea, dintre care selectate peste 70, care concurează în cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci Emergente, DocShool și DocShorts. Cele zece secțiuni tematice au fost prezentate în tot atâtea pastile video concentrate realizate de Sara Budrala (le puteți vedea aici:

În cuvântul său de deschidere, directorul festivalului, Dumitru Budrala, a spus: „Lumea a devenit tot mai fragmentată, mai grăbită. Prin film vedem cum adevărul mai respiră. Vă invit să descoperim filmele și să ne inspirăm de pe ecrane, să ne apropiem de ele, cu curaj, împreună”.

Un moment de reflecție a fost oferit de directorul artistic Csilla Kato, care a transmis un subtil mesaj despre umanitate și a încheiat emoționant, adresându-se publicului care a umplut sala: „Vă mulțumesc în numele umanității că faceți Astra Film Festival”.

Pe scenă au fost invitați vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Paul Kuttesch, și viceprimarul municipiului Sibiu, Mihai Onțiu, care au vorbit despre importanța festivalului. Teodora Tompea a anunțat faptul că, și în acest an, Astra Film Festival se bucură de Înaltul Patronaj al Președintelui României.

DocTalk. Neofascism online și offline pe algoritmul urii

Primul DocTalk al festivalui a început cu o mărturisire a moderatoarei Ioan Ciurlea, „Mi-aș fi dorit să nu fi avut motive să vorbim despre ură, doar că vremurile pe care le trăim nu sunt așa”. Ura are multe forme și multe dintre ele vin din online unde funcționează un mecanism planificat, finanțat, care a făcut ca internetul să devină un instrument pentru propagandă, ură și violență.

Invitată în dezbatere, jurnalista Emilia Șercan a spus că vede în rețelele de socializare „un mecanism care erodează profund democrațiile construite. Se întâmplă peste tot, nu e vreo țară unde funcționează rețelele sociale. Ele transmit violență”.

La rândul lui, jurnalistul Florin Negruțiu a subliniat că „rețelele au în codul sursă această capacitate de polarizare a societăților, de obținere a unei reacții puternice din partea utilizatorilor, de a nu te lăsa indiferent; și acolo ai rămas, prins în caruselul de emoții”.

„Au devenit necontrolabile. Suntem într-un moment în care marile rețele sociale au devenit mai puternice decât statele, transnaționale, iar noi, jurnaliștii, înghițim zilnic doze de dejecții ca să facem realitatea mai limpede”, a mai spus Negruțiu.

Pentru a pune totul în contextul corect, Emilia Șercan a amintit că, la începuturile lor, rețelele de socializare păreau un instrument de promovare a democrației, funcționând ca mecanisme de verificare, control și participare. Treptat, însă, au început să fie folosite pentru manipulare și propagandă. „Acum suntem într-un moment de maximă fragilitate. E foarte complicat când avem politicieni care exploatează fricile și alte emoții, moguli tech care sunt fericiți cu câștigurile și cu lipsa de responsabilitate, pentru că nu există limitări în online”, a subliniat Șercan.

La rândul lui, Florin Negruțiu a arătat că, acum, social media e scăpată de sub control și că nu există un forum unic de dezbatere; ceea ce facem, ca indivizi, este să dezbatem în grupurile noastre, acolo unde credem că părerile ne sunt validate de mii de oameni, când, de fapt, dincolo de aceste grupuri sunt multe alte universuri total străine nouă: „Ne ucidem din taste în fiecare zi”, a fost concluzia lui Negruțiu.

Iar toate aceste evoluții duc la scăderea încrederii în autorități, aspect esențial al unei culturi civice sănătoase. „Când nu ai încredere într-o autoritate a statului, în cine ai?”, a întrebat Ioana Ciurlea, întrebare tradusă în mod original de Florin Negruțiu: „Cum coasem la loc în țesătura socială ca să mai țină?”, care a ținut să precizeze că „anul trecut pe vremea asta nu era războiul ăsta româno-român care e azi, când suntem un stat rupt în triburi, dar germenii frustrării erau în societate deja”.

Pe parcursul acestui dialog, Ioana Ciurlea și invitații săi au făcut referire și la documentarul Decodând ura (r. Simon Klose, Danemarca – 2025), pe care spectatorii l-au urmărit având proaspete „cheile de descifrare” sugerate de participații la DocTalk.

Imediat după proiecție, Taraf de Caliu a închis seara de Gală și a deschis drumul către interacțiune, socializare și reîntâlniri cu prieteni vechi și noi ai Astra Film Festival.

Din programul zilei de azi, la Astra Film Festival

Povestea Taraf de la Caliu continuă și astăzi, pe marele ecran. De la ora 20:00, la Sala Thalia, va putea fi vizionat documentarul CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva? (r. Simona Constantin, România – 2025).

Un moment aparte va fi, la ora 17:00, tot la Sala Thalia – filmul Înot cu obstacole, realizat de echipa România, te iubesc!, un material jurnalistic despre cum sunt nevoiți campionii României să înfrunte obstacolele puse de autorități pentru a-și găsi drumul spre performanță. Imediat după proiecție va urma DocTalk-ul Înot împotriva sistemului (17:45) moderat de Cristian Leonte, avându-i ca invitați pe jurnalistul Alex Dima, managerul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan, și vicepremierul Barna Tanczos. Bilete : https://astrafilm.ro/aff2025-event/inot-impotriva-sistemului/

Alte evenimente importante ale zilei

Zăpada neagră (r. Alina Simone, SUA – 2024), despre o mamă dintr-un oraș minier din Siberia care se transformă în jurnalistă și pornește o campanie media online pentru a-și ajuta comunitatea (Astra Film Cinema, 11:00);

Fericire pentru toți (r. Filip Remunda, Republica Cehă – 2024), un film despre transformarea unui împătimit susținător al lui Putin dintr-un patriot naiv într-un critic deziluzionat al lumii contemporane (Astra Film Cinema, 14:00);

Umbra din ea (Myrid Carten, Irlanda – 2024), un documentar despre cum e să crești alături de o mamă alcoolică și zbaterea de a o salva (Cinema Astra Film, 17:30);

Sub acoperire: Demascând extrema dreaptă (r. Havana Marking, Marea Britanie – 2024) oferă o nouă perspectivă despre rețelele urii din online (Astra Film Cinema, 20:00);

Domnul Nimeni împotriva lui Putin (r. David Borenstein, Danemarca – 2025), cu un profesor dintr-o școală din Rusia care filmează o realitate șocantă, în care elevii sunt îndoctrinați cu lecții tendențioase de educație politică, după indicațiile Kremlinului (CineGold, 20:00).

Toate detaliile despre programul Astra Film Festival, aici: https://astrafilm.ro/program/.

Bilete: https://astrafilm.ro/tickets/