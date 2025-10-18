FOTO Albanez prins cu 22 de kilograme de canabis într-un troler, pe care l-a introdus în România cu avionul, pe ruta Atena-București / Bărbatul a fost reținut de DIICOT

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat de 35 de ani, de origine albaneză, a fost reținut și va fi propus la arestare preventivă sub acuzația de trafic de droguri, după ce DIICOT a găsit într-un bagaj de cală care îi aparținea 22 de kilograme de canabis.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe 17 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au reținut un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

„Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, inculpatul a procurat cantitatea de aproximativ 22 kilograme de canabis, pe care a introdus-o în România, pe cale aeriană , cu o cursă de linie pe ruta Atena – București”, au precizat procurorii DIICOT.

Drogul de risc, ambalat în 49 de pungi vidate, a fost ascuns într-un troler (bagaj de cală), inculpatul fiind prins în flagrant de către polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

Sâmbătă, 18 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov.