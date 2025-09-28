Bărbatul care pilota avionul de mici dimensiuni prăbușit la Iași este un cunoscut arhitect, consilier local AUR, Marian Jan Chiriţă / I-au fost amputate ambele picioare / Mesajul AUR: „Îi dorim multă putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică”

Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi, a informat bzi.ro

Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav, iar starea bărbatului se menţine gravă. Intervenţia chirurgicală a avut loc la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, unde bărbatul este internat, iar medicii susţin că au luat această decizie pentru a-i salva viaţa.

Medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, a transmis că luni se va interveni chirurgical din nou, de această dată în cazul arsurilor. Celălalt bărbat rănit care se afla în avion este poliţist şi este internat în acelaşi spital, starea sa fiind stabilă.

„Pacientul pilot, 53 ani, Politraumatism IOT + VM este in TI CCPR, s-a realizat amputatie coapsa 1/3 proximala bilateral pt salvarea vietii; pentru leziunile de arsura profunda inca existente, se va reinterveni luni, mentine stare generala grava. Pacientul de 51 ani, este internat la Chirurgie 2, pentru supraveghere, stabil hemodinamic si respirator”, se precizează în informare.

Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul, sâmbătă după-masă. Apropiaţii pilotului susţin că avionul aparţinea lui Marian Jan Chiriţa şi că acesta era un pilot cu experienţă, având multe ore de zbor la activ. De asemenea, avionul ar fi fost într-o stare foarte bună, mai afirmă apropiaţii bărbatului.

Și organizația AUR Iași a transmis un mesaj, după producerea accidentului, confirmând că avionul a fost pilotat de Marian Jan Chiriță:

„Am aflat cu mare îngrijorare faptul că Marian Jan Chirita, membru al organizației AUR Iași si consilier local, a suferit astăzi un grav accident aviatic și se află în stare critică. În aceste momente, gândurile noastre se îndreaptă cu toată solidaritatea către el și familia sa. Îi dorim multă putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică”.