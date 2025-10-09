G4Media.ro
Putin a recunoscut că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru prăbuşirea avionului azer de anul trecut, când au murit 38 de persoane

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care au murit 38 de persoane, recunoscând pentru prima dată că Moscova poartă vina pentru acest accident, relatează agenția de știri The Associated Press (AP), citată de News.ro.

Putin a făcut această declaraţie cu ocazia unei întâlniri cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în capitala Tadjikistanului, Duşanbe, unde ambii participă la un summit al fostelor state sovietice.

Avionul de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbuşit la 25 decembrie 2024, în timpul unui zbor de la Baku la Groznîi, capitala regională a republicii ruse Cecenia.

Autorităţile azere au declarat că avionul a fost lovit accidental de tiruri ale apărării aeriene ruse, apoi a încercat să aterizeze în vestul Kazahstanului, unde s-a prăbuşit, 38 dintre cele 67 de persoane aflate la bord pierzându-şi viaţa.

Putin şi-a cerut scuze atunci pentru ceea ce a numit un „incident tragic”, dar nu a recunoscut responsabilitatea Moscovei.

Preşedintele azer Ilham Aliev a criticat Moscova pentru că a încercat să „muşamalizeze” incidentul.

